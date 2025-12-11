Polsko zadrželo věhlasného ruského vědce, byl hledaný kvůli vykopávkám na Krymu

Autor: ,
  13:48
Polská kontrarozvědka ABW zadržela významného ruského vědce Alexandra Buťagina z petrohradské Ermitáže, kterého Ukrajina hledá kvůli nepovoleným archeologickým vykopávkám na Rusy okupovaném Krymu, uvedla PAP. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov krok označil za právní zvůli a ruský chargé d’affaires ve Varšavě mluví o absurdních obviněních.
Vladimir Putin (20. listopadu 2025)

Vladimir Putin (20. listopadu 2025) | foto: AP

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...
Ruský diktátor Vladimir Putin (2. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin slavil volební vítězství i 10. výročí připojení...
Ruský prezident Vladimir Putin slavil volební vítězství i 10. výročí připojení...
15 fotografií

Polská kontrarozvědka ruského vědce zadržela 4. prosince v souvislosti se žádostí Kyjeva o mezinárodní podporu při dopadení tohoto Rusa, řekl PAP mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. „Soudní řízení se týká neoprávněných vykopávek z let 2014 až 2019 na ukrajinském území okupovaném Ruskem,“ dodal.

Podle rádia RMF je výzkumník obviněn z ničení objektů krymského kulturního dědictví, přičemž Kyjev odhaduje škody na 200 milionů hřiven (98 milionů korun).

Polská média neuvádějí celé jméno zadrženého, identifikují ho jako Alexandra B., nicméně podle stanice RMF je to vedoucí oddělení starověké archeologie v petrohradské Ermitáži.

Do Evropy přijel na sérii přednášek a při cestě z Amsterdamu do Bělehradu, se ocitl ve Varšavě, kde ho v hotelu zadrželi agenti ABW, dodala stanice. Ukrajinci ho chtějí zatknout od listopadu, viní ho z toho, že se svým týmem prováděl bez povolení vykopávky na místě starověké osady Myrmekion, která se nacházela u současného města Kerč na Krymu, což podle ukrajinských vyšetřovatelů vedlo k částečnému zničení kulturní památky.

Ukrajina vyslala drony až do Kaspického moře, zasáhla ruskou ropnou plošinu

Rusko anektovalo ukrajinský Krym v roce 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny a v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi do sousední země.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle TASS zadržení výzkumníka v Polsku potvrdila. „Ruský občan Alexandr Buťagin, zaměstnanec státní Ermitáže, který byl pozván na přednáškový cyklus na téma ‚Poslední dny Pompejí‘ v Praze, Amsterdamu, Varšavě a Bělehradě, byl zadržen po příletu do Varšavy,“ sdělila mluvčí a obvinění proti němu označila za absurdní. „Je to právní zvůle,“ okomentoval zadržení vědce mluvčí Kremlu Peskov.

Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko. Moskva uzavřela všechna letiště

Samotný Buťagin podle ruského chargé d’affaires v Polsku Andreje Ordaše při setkání s diplomatem označil obvinění proti němu za absurdní.

„Nečekal, že by proti němu mohla být přijata nějaká opatření na základě těchto vykonstruovaných obvinění. Před příjezdem do Varšavy přednášel v Praze a v Amsterdamu, kde ho nezadrželi. Po příjezdu do Polska byl zatčen prakticky ještě týž den,“ řekl Ordaš podle TASS.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Opoziční poslanci vyrazili na Slovensko, vyvezli i plyšáka Okamuru

Zástupci pěti opozičních stran odjeli do Bratislavy, aby s tamními kolegy...

Poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kteří mají po říjnových volbách ve Sněmovně menšinu, ve čtvrtek brzy ráno odjeli do Bratislavy na setkání se slovenskými kolegy. Předseda poslaneckého...

11. prosince 2025  8:54,  aktualizováno  14:19

Vše zahájila sršeň, co zapomněla létat, hlásí Barbora Poláková a Štěpán Urban

Premium
Štěpán Urban a Barbora Poláková

Souznění mezi herečkou a zpěvačkou Barborou Polákovou a hudebníkem a producentem Štěpánem Urbanem dalo vzniknout společnému albu Sršeň. V rozhovoru objasňují okolnosti začátku jejich spolupráce a...

11. prosince 2025

Incident na problémové ubytovně. Po útoku mladíka zůstal vážně zraněný

Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu 10. prosince 2025...

Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu večer záchranáři z ubytovny Neptun v Jablonci nad Nisou. Podstatně mladší útočník, jenž mu zranění podle dosavadního vyšetřování způsobil,...

11. prosince 2025  13:49

Polsko zadrželo věhlasného ruského vědce, byl hledaný kvůli vykopávkám na Krymu

Vladimir Putin (20. listopadu 2025)

Polská kontrarozvědka ABW zadržela významného ruského vědce Alexandra Buťagina z petrohradské Ermitáže, kterého Ukrajina hledá kvůli nepovoleným archeologickým vykopávkám na Rusy okupovaném Krymu,...

11. prosince 2025  13:48

Máte místo mozku oříšek, řekl polský senátor novinářce. Chtěl jí vytrhnout i mikrofon

Polský senátor Wojciech Skurkiewicz (24. února 2023)

V zákulisí polského Sejmu došlo k incidentu mezi senátorem Wojciechem Skurkiewiczem (PiS) a novinářkou veřejnoprávní televize TVP Justynou Dobrosz-Oraczovou. Ta se ho ptala na jeho postoj k...

11. prosince 2025  13:45

Sotva muž vylezl z vězení, začal znovu vařit drogy. Došla si pro něj policie

Sotva vylezl z kriminálu, začal znovu dealovat. Po roce se muž vrací za mříže

Varnu a dealera pervitinu odhalili kriminalisté v Kraslicích na Sokolovsku. Při prohlídkách zajistili chemikálie, drogy, výpočetní techniku i telefony a zadrželi pětapadesátiletého muže ze...

11. prosince 2025  13:44

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony pro Ukrajinu. Šetří, jak byly pořízeny

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Vojenská policie zasahuje ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že...

11. prosince 2025  13:42

Alternativa G7, obnova dodávek energie. Jak USA chtějí vrátit Rusko do hry

Premium
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa údajně pracuje na sérii návrhů, které by mohly vést k postupnému začlenění Ruska zpět do světové ekonomiky. Jedním z těchto nápadů je vytvoření...

11. prosince 2025  13:33

Krása v prasklinách a nedokonalosti: TikTok znovuobjevil wabi-sabi

ilustrační snímek

Wabi-sabi je tradiční japonský estetický a filozofický koncept, který zdůrazňuje krásu v nedokonalosti a pomíjivosti. Právě tento princip se stal nečekaně trendem na TikToku.

11. prosince 2025  13:30

Starostu z Novohradska stíhá policie. Kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů

V Horní Stropnici na Českobudějovicku dělá už od roku 1998 starostu Václav

Jednoho dne v Horní Stropnici na Českobudějovicku zkontrolovali obecní účet a zjistili, že tam nejsou peníze. Okamžitě kontaktovali banku, u které účet vedou, a také policii. „Ztratilo se nám...

11. prosince 2025  13:26

Pomoc útulkům. David Koller se připojil k osobnostem podporujícím Den zvířat

Český hudebník David Koller se stal tváří sbírky Den zvířat

Dobročinný projekt Den zvířat na podporu útulků a záchranných zařízení pro zvířata se pomalu blíží do finále svého sedmého ročníku. Akci dlouhodobě podporují známé osobnosti. Nejčerstvějším...

11. prosince 2025  13:24

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Pět zraněných

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

11. prosince 2025  6:33,  aktualizováno  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.