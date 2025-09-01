Německo je partner i původce války, řekl Nawrocki. Na výročí znovu žádal reparace

Autor: ,
  12:39
Polsko musí konečně vyřešit otázku válečných reparací ze strany Německa, uvedl v pondělí polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki. Na Westerplatte u Gdaňsku uctil spolu s dalšími nejvyššími představiteli Polska památku obránců tohoto poloostrova. Před 86 lety napadl nacistický wehrmacht a stal se tak dějištěm úvodní bitvy druhé světové války.
Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze...

Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze nacistického Německa do Polska u památníku druhé světové války Westerplatte v Gdaňsku. (1. září 2025) | foto: Reuters

Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze...
Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze...
Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze...
Polský prezident Karol Nawrocki klade věnec na hřbitově polských vojáků poblíž...
24 fotografií

Nawrocki mluvil o tom, že před Polskem stojí výzva v podobě „obrozujícího se neoimperialismu postsovětské Ruské federace“. Polsko podle něho stojí před úkolem budovat Evropskou unii a NATO. „Ty úkoly plníme společně s Německem, naším obchodním partnerem a sousedem. S původcem druhé světové války,“ řekl polský prezident.

Uvedl, že aby bylo možné vytvářet s Německem dobré partnerství založené na pravdě, „musíme konečně vyřídit otázku reparací“. Zdůraznil, že jako polský prezident to „jednoznačně požaduje“. Vyzval proevropskou vládu premiéra Donalda Tuska, aby mu v této věci pomohla.

Zákaz „banderismu“, jedno veto za druhým. Prezident Nawrocki začal zostra

Nawrocki je prezidentem Polska necelý měsíc. Ve volbách ho podpořila hlavní opoziční strana, národněkonzervativní Právo a spravedlnost (PiS). Předtím Nawrocki vedl Institut národní paměti, který vyšetřuje zločiny nacismu a komunismu.

Otázku reparací ze strany Německa za obrovské škody, které nacisté napáchali v Polsku, v uplynulých letech otevírali hlavně politici PiS. Německo opakovaně dává najevo, že má tuto věc za uzavřenou, definitivně ji podle něho vyjasnily smlouvy týkající se znovusjednocení Německa v roce 1990. Nemá v úmyslu o ní s Polskem jednat.

Polský požadavek na reparace je výrazem frustrace z Německa, říká odborník

Za úsvitu 1. září 1939 wehrmacht na poloostrov Westerplatte zaútočil nejdříve z moře, pak i z pevniny. Polští obránci kapitulovali po týdnu. Německé letectvo také 1. září 1939 časně ráno bombardovalo Wieluń ležící v dnešním Lodžském vojvodství. Tři čtvrtiny zástavby ve městě byly zničeny, nálety si vyžádaly mnoho civilních obětí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map

Pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou přistát v Plovdivu s pomocí papírových map....

1. září 2025  11:24,  aktualizováno  12:30

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

1. září 2025  12:12

Nehoda tramvaje a auta v pražských Dejvicích. Dva lidé se zranili

Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde se v pondělí dopoledne střetl osobní automobil s tramvají. O dva zraněné...

1. září 2025  12:09

Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 800 lidí, zraněných jsou tisíce

Počet obětí zemětřesení ve východním Afghánistánu vzrostl na více než 800, zraněných je přes 2700. Počet obětí pravděpodobně dál poroste, napsal již dříve server stanice BBC. Podle něj totiž...

1. září 2025  6:59,  aktualizováno  12:03

Motorista Štastný odmítl vládu závislou na komunistech. Naštval Sterzika i Rajchla

Pražský volební lídr Motoristů sobě Boris Šťastný škrtl variantu, že by strana mohla podpořit jakoukoli vládu za účasti komunistů kandidujících za hnutí Stačilo! nebo takový kabinet, který by byl...

1. září 2025  11:33

Ujíždějící motorkář boural na výjezdu z kruháče, po svých daleko neutekl

S lehkými zraněními skončil v nemocnici dvaačtyřicetiletý motorkář, který se v Mariánských Lázních pokoušel ujet policejní hlídce. Při výjezdu z kruhové křižovatky nezvládl řízení a havaroval, jeho...

1. září 2025  11:28

Blažek věděl, že bitcoiny zajistila policie, přesto je stát dál dražil, uvádí audit

Ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS dozvěděl o zajištění části dárcovy...

1. září 2025  9:55,  aktualizováno  11:26

Vláda brzy rozhodne o nákupu tanků Leopard 2A8, potvrdila Černochová

Případné rozhodnutí o nákupu tanků Leopard v nejmodernější verzi 2A8 by mělo podle ministryně obrany Jany Černochové padnout v nejbližších dnech. Pořízení nových tanků podle ní zapadá do plánů na...

1. září 2025  11:24

Kalkulačka pro volby 2025: Volební rádce iDNES.cz vám napoví, komu dát v říjnu hlas

Stále váháte, komu na podzim ve volbách do Sněmovny dáte svůj hlas? Vyzkoušejte volebního rádce iDNES.cz, který vám na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí,...

1. září 2025  11:22

Ukrajinci dopadli podezřelého z vraždy exšéfa parlamentu, mluví o zapojení Ruska

Ukrajinská policie má podezření, že do vraždy bývalého předsedy parlamentu Andrije Parubije bylo zapojeno Rusko, uvedl její šéf Ivan Vyhickyj. Parubij byl zastřelen v sobotu ve Lvově, ukrajinští...

1. září 2025  6:17,  aktualizováno  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dejte hlas AfD, jinak je s vámi konec. Musk znovu zasahuje do voleb v Německu

Americký miliardář Elon Musk opět Němce vyzval, aby volili stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Učinil tak...

1. září 2025  11:07

Plakat, to chce odvahu. Pavel se známými osobnostmi šíří osvětu o duševním zdraví

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou, herec Jan Cina, kajakář Vavřinec Hradilek nebo zpěvačka Barbora Poláková. Známé osobnosti se staly patrony nové iniciativy s názvem Chce to odvahu, která si...

1. září 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.