Nawrocki mluvil o tom, že před Polskem stojí výzva v podobě „obrozujícího se neoimperialismu postsovětské Ruské federace“. Polsko podle něho stojí před úkolem budovat Evropskou unii a NATO. „Ty úkoly plníme společně s Německem, naším obchodním partnerem a sousedem. S původcem druhé světové války,“ řekl polský prezident.
Uvedl, že aby bylo možné vytvářet s Německem dobré partnerství založené na pravdě, „musíme konečně vyřídit otázku reparací“. Zdůraznil, že jako polský prezident to „jednoznačně požaduje“. Vyzval proevropskou vládu premiéra Donalda Tuska, aby mu v této věci pomohla.
Nawrocki je prezidentem Polska necelý měsíc. Ve volbách ho podpořila hlavní opoziční strana, národněkonzervativní Právo a spravedlnost (PiS). Předtím Nawrocki vedl Institut národní paměti, který vyšetřuje zločiny nacismu a komunismu.
Otázku reparací ze strany Německa za obrovské škody, které nacisté napáchali v Polsku, v uplynulých letech otevírali hlavně politici PiS. Německo opakovaně dává najevo, že má tuto věc za uzavřenou, definitivně ji podle něho vyjasnily smlouvy týkající se znovusjednocení Německa v roce 1990. Nemá v úmyslu o ní s Polskem jednat.
Za úsvitu 1. září 1939 wehrmacht na poloostrov Westerplatte zaútočil nejdříve z moře, pak i z pevniny. Polští obránci kapitulovali po týdnu. Německé letectvo také 1. září 1939 časně ráno bombardovalo Wieluń ležící v dnešním Lodžském vojvodství. Tři čtvrtiny zástavby ve městě byly zničeny, nálety si vyžádaly mnoho civilních obětí.