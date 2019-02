Polsko zrušilo účast na summitu V4 v Izraeli, vadí mu výroky o holokaustu

Varšava zároveň požádala, aby se v Bruselu na okraj summitu ministrů zemí Evropské unie sešli šéfové diplomacií visegrádských států (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).



O zrušení polské účasti se spekulovalo od chvíle, co byla zveřejněna zřejmě chybná interpretace výroku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který pronesl během schůzky o Blízkém východu koncem týdne ve Varšavě. Netanjahu údajně řekl, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy.

To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě. Popřel to i úřad izraelského premiéra.



Schůzka představitelů Česka, Slovenska, Maďarska a Polska s izraelskými partnery je naplánovaná na 18. a 19. února do Jeruzaléma.