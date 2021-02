Polsko dál rozvolňuje, otevře kina či skiareály. Ty zpřístupní i Itálie

Provozovatelé polských hotelů, kin a divadel budou moci své podniky obsadit jen z poloviny kapacity. Na páteční tiskové konferenci to oznámil premiér Mateusz Morawiecki.

V Polsku se na začátku tohoto měsíce mohly za dodržování přísných hygienických pravidel otevřít všechny obchody v nákupních centrech a rovněž muzea a galerie.

Uzavřené naopak zůstávají fitness centra a restaurace a další gastronomické podniky, které mohou mít jen výdejní okénka. Služby jako kadeřnictví nebo kosmetické salóny v Polsku i v posledních měsících na rozdíl od Česka fungovaly.

Podle Morawieckého je už mnoho týdnů situace v zemi co do počtu nově nakažených stabilní a zlepšila se i situace v nemocnicích. Premiér ovšem dodal, že ho znepokojují počty úmrtí a že tedy jde o „křehkou stabilizaci“. Varoval, že pokud během příštích dvou týdnů počet infikovaných vzroste, může vláda opatření znovu zpřísnit.

Děti v Polsku s výjimkou žáků prvních až třetích tříd základních škol se nadále budou učit doma, omezený je také například počet lidí, kteří mohou být najednou v obchodu nebo v kostele.

Ve zhruba 38milionovém Polsku za poslední den přibylo přes 6 000 nově nakažených koronavirem a 368 případů úmrtí. Od začátku nynější pandemie se v Polsku nakazilo asi 1,54 milionu lidí, 38 712 z nich zemřelo.

Lyžování v Itálii

Itálie umožní od 15. února otevření sjezdovek a lyžařských areálů v oblastech s nižším epidemickým rizikem. Podle místních médií o tom rozhodla zdravotnická rada italské vlády. Na sjezdovkách ale budou panovat přísná hygienická pravidla. Podnikatelé rozhodnutí vítají, obávají se však, že kvůli omezení cest zůstanou sjezdovky prázdné.



Zdravotnická rada rozhodla, že sjezdovky bude možné od 15. února otevřít pouze ve „žlutých“ oblastech, jež vykazují relativně nízké epidemické riziko. Italské kraje přitom žádaly, aby byl provoz zimních areálů umožněn i v „oranžových“ oblastech s vyšším rizikem. Za oranžovou je v současnosti považována autonomní oblast Bolzano, kde se nachází velké množství zimních areálů.

Ve „žluté“ oblasti se v současnosti nachází známá zimní střediska jako Cortina d´Ampezzo, Livigno, Bormio či Madonna di Campiglio. Stupeň rizika je každý týden určován zdravotnickými úřady.

Podle pravidel oznámených zdravotnickou radou budou muset lyžaři na sjezdovkách nosit respirátor FFP2. Lanovky a vleky budou moci fungovat jen na polovinu kapacity. Také kapacita lyžařských areálů bude snížena na polovinu.

V „žlutých“ zónách mohou být otevřené hotely a do 18:00 také bary a restaurace. To má platit i na horách. Kvůli zákazu cest za hranice kraje bydliště, se však podnikatelé obávají, že sjezdovky budou prázdné. „Žádáme, aby byl zákaz cest mimo kraj zrušen, musíme vědět, kdo bude moci přijet do hor,“ uvedla předsedkyně svazu italských vlekařů Valeria Ghezziová.

Místní samosprávy v horských oblastech ve většině případů rozhodnutí přivítaly. Věří, že se tak podaří zachránit část zimní sezóny. Od začátku roku italská vláda termín otevření zimních areálů dvakrát posunula.

Většina italských krajů přešla do mírnějšího „žlutého“ stupně epidemického rizika a pandemických opatření v pondělí. Ve vyšším, oranžovém, stupni zůstalo pět krajů – vedle Bolzana také Apulie či Sicílie. Žádný kraj není ani v nejvyšším „rudém“ stupni ani v tom nejnižším „zeleném“.

Od začátku epidemie se v Itálii nakazilo koronavirem 2,6 milionu lidí, 90 000 z nich v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.