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Polskem otřásl třetí školní incident za týden. Žena útočila ostrým předmětem

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  16:28
Sanitky stojí před budovou varšavské vyšší odborné školy TEB Edukacja po útoku...

Sanitky stojí před budovou varšavské vyšší odborné školy TEB Edukacja po útoku nožem. (10. října 2026) | foto: Reuters

Sanitky stojí před budovou varšavské vyšší odborné školy TEB Edukacja po útoku...
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska ve středu jeden z žáků...
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Na varšavské pomaturitní škole útočila jednadvacetiletá žena, která ostrým předmětem zranila tři ženy. Podle polských úřadů není nikdo ze zraněných v ohrožení života. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. V uplynulém týdnu jde už o třetí útok na polských školách.

Mluvčí varšavské policie Jakub Filipiak uvedl, že útočnice napadla sedmnáctiletou dívku. Při útoku zranila také další dvě osoby ve věku 17 a 24 let. Podle policie žena žádnou ze zraněných neznala.

V Polsku po útocích na školách zadrželi přes deset lidí, teenageři hrozili smrtí

Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovaly téměř 50 000 škol a zadržely 76 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách.

První z útoků se stal ve středu, kdy devatenáctiletý student střední školy v Ostrolence nožem zranil pět spolužáků, dva učitele a dva další lidi. Zranění způsobil i sobě. Měl přitom batoh s podomácku vyrobeným výbušným zařízením.

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Následující den na základní škole nedaleko Wyszkowa, který je od Ostrolenky vzdálený jen několik desítek kilometrů, patnáctiletý bývalý žák ostrým předmětem zranil školnici, učitelku a ředitele školy. Školnice zemřela.

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Témata: Polsko, policie

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