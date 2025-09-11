Německo a Francie posílí ochranu východního křídla NATO po ruském útoku

Německo po incidentu s drony, které nedávno narušily polský vzdušný prostor, rozšíří svůj závazek pomáhat s ochranou hranice zemí na východní hranici Severoatlantické aliance, oznámil ve čtvrtek novinářům mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Posílení ochrany východního křídla NATO přislíbil také francouzský prezident Emmanuel Macron.
Macron na síti X uvedl, že jeho země kvůli incidentu v Polsku mobilizovala tři stíhačky Rafale.

Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO

„Spolková vláda vedle stávajících závazků v Pobaltí a v Polsku prodlouží a rozšíří misi ochrany vzdušného prostoru v Polsku,“ uvedl Kornelius v prohlášení.

Spolkové ministerstvo obrany pak podle listu Die Welt uvedlo, že zdvojnásobí pohotovostní letku na čtyři stroje Eurofighter.

Německo se nyní na ochraně východní hranice podílí mimo jiné systémem protivzdušné obrany Patriot v Polsku či hlídkovými lety. Nově tam do pohotovostní letky nasadí čtyři stíhačky místo dvou a tuto misi prodlouží prozatím do konce roku, skončit přitom měla už na konci září.

Drony do Polska přiletěly z Ukrajiny, prohlásil ruský diplomat ve Varšavě

Berlín také zintenzivní svou podporu Ukrajině, která se brání ozbrojené ruské agresi, a v rámci Evropské unie pomůže s rychlým přijetím nového balíku protiruských sankcí.

Macron uvedl, že zapojením francouzských stíhaček chce přispět k ochraně Polska, ale i východního křídla NATO. Ve středu nasazení letounů projednal s polským premiérem Donaldem Tuskem, uvedl na X.

„Bezpečnost evropského kontinentu je naší absolutní prioritou, nenecháme se zastrašit stupňujícími se výhrůžkami Ruska,“ doplnil francouzský prezident.

Test obrany, který pro Polsko nedopadl dobře? Jaký byl pravý úkol ruských dronů

V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Podle Varšavy šlo o ruské bezpilotní letouny a Polsko požádalo o konzultace v NATO podle čtvrtého článku alianční smlouvy.

Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl nebo dokonce o útok.

Německo a Francie posílí ochranu východního křídla NATO po ruském útoku

