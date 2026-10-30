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U polského Ústavního soudu zasahuje policie, prezident se v letadle vrací domů

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  19:27aktualizováno  20:30
V Polsku se vyostřil spor o Ústavní soud, u jeho budovy zasahuje policie. Část soudců tvrdí, že dosavadního předsedu a místopředsedu postavili mimo službu. Generální prokurátor, kterým je ministr spravedlnosti Waldemar Žurek, požádal, aby byli oba zbaveni imunity. Další soudci tuto verzi odmítají a hovoří o nelegálním převzetí soudu. Prezident Karol Nawrocki zrušil svou cestu do Senegalu, letadlo se vrací do vlasti.

Ústavní soud, až dosud ovládaný soudci spjatými s nynější opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS), se pokoušejí ovládnout soudci zvolení současnou vládní koalicí, napsal portál Onet. Situace je podle portálu Wirtualna Polska chaotická. Povinností vlády je obnovit právní stát. Po letech bezpráví to bývá těžké, ale není jiné cesty, uvedl premiér Donald Tusk k situaci.

Prezident Nawrocki, vnímaný jako spojenec konzervativní opozice, zrušil návštěvu Senegalu a vrací se do vlasti. „V takové chvíli prezident musí být v Polsku. Přerušuji let do Senegalu. Vracím se,“ napsal na sociální síti X.

Dlouhotrvající politický spor kolem Ústavního soudu tuto instituci fakticky paralyzoval, napsala agentura Reuters. Připomněla, že Nawrocki, kterého označila za spojence bývalé polské nacionalistické vlády, odmítl uvést do úřadu tři ze šesti soudců. Těmto soudcům, zvoleným nynější parlamentní většinou, dosavadní předseda ústavního soudu Bogdan Šwienczkowski a místopředseda Bartlomiej Sochański odmítali umožnit výkon funkce.

U polského Ústavního soudu zasahuje policie, prezident se v letadle vrací domů
Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě. (30. října 2026)
Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě. (30. října 2026)
Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě. (30. října 2026)
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Když soudci zvolení poslanci vstoupili do sídla Ústavního soudu, nebyl tam žádný ze soudců, zvolených nyní opoziční stranou PiS. Do budovy se pokoušel vstoupit místopředseda Bartlomiej Sochański, ale nebyl vpuštěn, napsal Onet.

Před soudem se pomalu scházejí lidé, zatím jich je přes sto a hovoří k nim předseda PiS Jaroslaw Kaczyński. Na místě jsou také další opoziční poslanci. Dorazil i bývalý premiér Mateusz Morawiecki, který se nedávno rozešel s Kaczyńského stranou. „Teď je chvíle, kdy musíme být spolu. Jednota je jednota,“ prohlásil Kaczyński k Morawieckému, jak napsala Gazeta Wyborcza.

Policisté zadrželi tři lidi, kteří přeskočili přes plot a vtrhli na území soudu, sdělila varšavská policie. Dodala, že strážci zákona se snaží obnovit pořádek a veřejnou bezpečnost, ale lidé po nich házeli nebezpečnými předměty. Později dodala, že policie je u budovy na žádost soudkyně o zajištění bezpečnosti. „Policie neprovádí žádné akce v sídle soudu, omezuje je výhradně na venkovní prostor, a také pečuje o pořádek a bezpečnost na veřejně přístupném místě,“ zdůraznila.

Vládní představitelé argumentují také verdiktem Soudního dvora EU, který na konci loňského roku dospěl k rozhodnutí, že polský Ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie a nesplňuje požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří jeho členů a tehdejší předsedkyně.

Soud v Lucemburku rozhodoval o žalobě Evropské komise, podané ještě v době, kdy v Polsku byla u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost. Nynější polská vláda verdikt unijního soudu uvítala, zatímco Ústavní soud jej odmítl.

Teoreticky by rozhodnutí nejvyšší soudní instance v EU mělo v Polsku spustit reformy, které by obnovily nezávislost tohoto soudu, což je i podmínka členství v EU. V praxi se ale dvěma po sobě jdoucím ministrům spravedlnosti jmenovaným novou liberální vládou, která je u moci od roku 2023, nepodařilo nezávislost soudu obnovit. Hlavním důvodem je, že současný i minulý prezident, oba spjatí s PiS, buď vetovali, nebo slíbili vetovat změny, které by zvrátily reformy podniknuté PiS, napsala tehdy agentura AP.

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