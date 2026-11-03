Kolaps, jako Majdan! Soudní krize v Polsku zburcovala Kreml i proruské síly

Kreml spor mezi soudci dosazenými ještě za vlády polské strany Právo a spravedlnosti (PiS) a nynější administrativou Donalda Tuska rámuje coby pokus o puč. Shodne se tak s konzervativci, podle nichž vláda na odstavení předsedy soudu Bogdana Šwienczkowského a místopředsedy Bartlomieje Sochańského nemá právo.
Rusové však k šíření příběhu o puči mají poněkud jiný motiv. Snaží se tak znovu oslabit nejzarytějšího spojence Ukrajiny v Evropě a přilít olej do ohně současného chaosu.
„Sledujeme napětí vyprovokované Rusy, ať je to v souvislosti s volbami ve Spojených státech nebo s rozdmýcháváním pocitu nestability v Polsku.“