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Kolaps, jako Majdan! Soudní krize v Polsku zburcovala Kreml i proruské síly

Kateřina Havlická
  17:07

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Polská policie střeží bránu ústavního soudu ve Varšavě. (31. října 2026) | foto: AP

Ruská propaganda po krizi kolem polského ústavního soudu skočila jako slepice po flusu. V posledních týdnech Moskva přichází o jednoho spojence po druhém, po Maďarsku se situace mění i v Srbsku a nové téma se tak náramně hodí. Kreml tak přiživuje kritiku polské pravice, která mluví o pokusu o puč. Situace zároveň sjednocuje opozici, jež se chce příští rok znovu chopit moci.

Kreml spor mezi soudci dosazenými ještě za vlády polské strany Právo a spravedlnosti (PiS) a nynější administrativou Donalda Tuska rámuje coby pokus o puč. Shodne se tak s konzervativci, podle nichž vláda na odstavení předsedy soudu Bogdana Šwienczkowského a místopředsedy Bartlomieje Sochańského nemá právo.

Rusové však k šíření příběhu o puči mají poněkud jiný motiv. Snaží se tak znovu oslabit nejzarytějšího spojence Ukrajiny v Evropě a přilít olej do ohně současného chaosu.

„Sledujeme napětí vyprovokované Rusy, ať je to v souvislosti s volbami ve Spojených státech nebo s rozdmýcháváním pocitu nestability v Polsku.“

Donald Tuskpolský premiér

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