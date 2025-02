Chystá se převrat, tvrdí polský soudce. Dejte pokoj, směje se Tusk od ping-pongu

„Podle mého názoru jsme blízko situaci, kdy se do roka, do půl roku může stát, že do ulic vyjdou ozbrojené složky nebo policie, aby se pokusily zastavit občanské protesty,“ řekl ve středu předseda ústavního soudu a oznámil, že náměstkovi generálního prokurátora Michalu Ostrowskému předal šedesátistránkové trestní oznámení.

Náměstek na základě toho zahájil vyšetřování možného spáchání státního převratu. Podezřelí? Premiér Tusk, předseda Sejmu a Senátu, předseda vládního legislativního úřadu a několik soudců a státních zástupců. Tito lidé prý fungují jako organizovaná zločinecká skupina a pracují velmi rychle.

Podle Święczkowského se současná vláda už od listopadu 2023 snaží omezit činnost Ústavního tribunálu, Národní soudní rady i Nejvyššího soudu. Tvrdí, že k tomu využívá i násilí a nezákonné hrozby a že se snaží změnit ústavní systém Polska. V pondělí se Święczkowski navíc odmítl dostavit na zasedání parlamentní komise, která vyšetřuje, zda minulý kabinet využíval izraelský špehovací systém Pegasus proti svým kritikům. Ústavní soud totiž tuto komisi považuje za nelegitimní.

Předseda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosław Kaczyński na síti X napsal, že „s uspokojením vítá iniciativu“ předsedy soudu i samotné vyšetřování. Podezření na převrat se podle něj týká „nelegálního převzetí médií, státního zastupitelství, obstrukcí na ústavním soudu a soudní radě, stejně jako dalších akcí, které jasně porušují právo a ústavu“. Také polský prezident Andrzej Duda, jenž byl v minulosti členem PiS, míní, že vláda opakovaně porušuje zákony.

Právě za vlády PiS přitom polská justice čelila takovým politickým tlakům, že se úpadkem právního státu v zemi zabývala i Evropská unie. Soudní dvůr EU v roce 2021 udělil Polsku pokutu ve výši milion eur denně za to, že nepozastavilo činnost kontroverzní disciplinární komory Nejvyššího soudu. Rozhodnutí bylo tehdy součástí sporu o polskou justiční reformu z pera PiS, jež podle Bruselu ohrožovala nezávislost polských soudů.

Vládní představitelé současnou podobu ústavního soudu kritizují a Sejm, dolní komora polského parlamentu, loni přijal usnesení o odstranění důsledků ústavní krize z let 2015 až 2023. Důsledkem tohoto kroku je, že rozhodnutí ústavního soudu už nevycházejí ve Sbírce zákonů.

„Chybí mu jen leopardí kůže“

„Mluvíme tu o zločinu státního převratu,“ zdůraznil Święczkowski podle agentury PAP. „Když jsem se stal předsedou ústavního soudu, prohlásil jsem, že se pokusím navázat kontakt a dialog s představiteli zákonodárné a výkonné moci, kteří podle mého nejhlubšího přesvědčení jednají nezákonně při změně systému republiky. Posílal jsem dopisy a žádal o kontakt a dialog. Bohužel se tak nestalo,“ podotkl s tím, že se nyní krize prohlubuje, proto na konci ledna podal ono trestní oznámení.

Proč ho doručil právě Ostrowskému, pak vysvětluje portál Onet, podle nějž náměstek prokurátora patří k „rebelům“, kteří se bouří proti změnám, jež v prokuratuře prosadil nynější ministr spravedlnosti Adam Bodnar. Ten náměstka přeložil k vyšetřování korupce v Dolním Slezsku, Ostrowski se tomu však vzepřel. A podle Onetu kvůli tomu čelí obvinění z porušení důstojnosti úřadu státního zástupce.

Vyšetřování převratu nicméně ve středu začalo a podle Ostrowského mu ministr případ nemůže odebrat, protože se týká i jeho samotného. Ministr vnitra Tomasz Siemoniak však Ostrowského za to, že se případu ujal, kritizuje. „Naprostá ostuda tohoto náměstka. Nejenže se nepodřídil svému šéfovi, což ho diskvalifikuje jako prokurátora, ale ještě se věnuje i striktně politickým aktivitám,“ řekl ve čtvrtek.

S hlavním obviněným, premiérem Tuskem, ovšem celá situace nehnula. „Uklidněte se. Máme tu závažnější věci, které musíme řešit. Tímto se budeme zabývat později,“ vzkázal se smíchem od ping-pongového stolu. Na síť X video umístil s komentářem „převrat“ a smějícím se smajlíkem.

Święczkowski pak v rozhovoru pro rádio RMF prohlásil, že „jediné, co na nahrávce Donalda Tuska chybí, je leopardí kůže“. „Vypadal jak nějaký africký satrapa,“ dodal. Také Kaczyński zkritizoval Tuskovu odpověď. „Jak se ukazuje, premiér v pracovní době hraje ping-pong a je to pro něj ta nejdůležitější věc,“ poznamenal.

Celá záležitost mu prý nepřipadá ani trochu vtipná. „Velmi doufám, že přijde čas, kdy se tito pánové dosmějí,“ varoval podle RMF s tím, že kdyby se našel viník údajného převratu, podle zákona by mohl dostat až deset let vězení.

S humorem nyní slova o převratu odmítají jeho údajní strůjci i na Slovensku. Jen tam je situace přesně opačná – současná vláda v čele s Robertem Ficem z puče obviňuje opozici a neziskový sektor. Lídr nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka například glosoval, že protivládní protesty „řídí spolu s Marťany“.

„To jsou takoví mimozemšťani a my jsme se s nimi sešli. Měli jsme konspirační schůzku v Púchově a odtud řídíme i s pomocí gruzínských legií a všelijakých zpravodajských služeb ty protesty,“ odpověděl na nedávné tiskové konferenci za smíchu svých kolegů.