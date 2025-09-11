Mohl to být omyl, řekl Trump k průniku ruských dronů na polské území

Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, natož o útok.
„Mohl to být omyl,“ řekl Trump o incidentu novinářům. Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru. „Z celé situace nejsem nadšený, ale doufejme, že to skončí,“ dodal.
|
Německo a Francie posílí ochranu východního křídla NATO po ruském útoku
Trump ve středu o incidentu telefonicky hovořil s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Předtím na své sociální síti zveřejnil bez dalších podrobností stručný příspěvek, který některá média označila za nejednoznačný či nejasný. „Jak to, že Rusko narušuje polský vzdušný prostor drony? A je to tady!“ napsal ve středu Trump.
Za plánovanou akci označili incident polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
K úmyslnému vyslání dronů se přiklonil i německý ministr obrany Boris Pistorius, který dodal, že žádné dostupné důkazy nesvědčí o náhodě. To, že narušení polského vzdušného prostoru bylo záměrné, naznačila také šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
|
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, jsme připraveni jednat, uvedlo Rusko
Polská armáda v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru drony, proti nimž polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Podle Varšavy šlo o ruské bezpilotní letouny a Polsko požádalo o konzultace v NATO podle čtvrtého článku alianční smlouvy.
Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.