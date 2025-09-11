Mohl to být omyl, řekl Trump k průniku ruských dronů na polské území

  23:22aktualizováno  23:36
Průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohl být omyl, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Polsko, ale také například představitelé Německa, Ukrajiny či Evropské unie naopak předpokládají, že Rusko v noci na středu vyslalo bezpilotní stroje nad polské území záměrně.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025)

Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025) | foto: Evan VucciAP

Dům v polské obci Wyryki, který zasáhl ruský dron nebo jeho části. (10. září...
Lidé si povídají v ulicích poté, co dron zasáhl obytnou budovu v obci Wyryki....
Polští vojáci hlídkují v ulicích poté, co dron zasáhl obytnou budovu v obci...
Polští hasiči zajišťují části poškozeného bezpilotního letounu, který byl...
Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, natož o útok.

„Mohl to být omyl,“ řekl Trump o incidentu novinářům. Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru. „Z celé situace nejsem nadšený, ale doufejme, že to skončí,“ dodal.

Německo a Francie posílí ochranu východního křídla NATO po ruském útoku

Trump ve středu o incidentu telefonicky hovořil s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Předtím na své sociální síti zveřejnil bez dalších podrobností stručný příspěvek, který některá média označila za nejednoznačný či nejasný. „Jak to, že Rusko narušuje polský vzdušný prostor drony? A je to tady!“ napsal ve středu Trump.

Za plánovanou akci označili incident polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

K úmyslnému vyslání dronů se přiklonil i německý ministr obrany Boris Pistorius, který dodal, že žádné dostupné důkazy nesvědčí o náhodě. To, že narušení polského vzdušného prostoru bylo záměrné, naznačila také šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.

Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, jsme připraveni jednat, uvedlo Rusko

Polská armáda v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru drony, proti nimž polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Podle Varšavy šlo o ruské bezpilotní letouny a Polsko požádalo o konzultace v NATO podle čtvrtého článku alianční smlouvy.

Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Válka na Ukrajině

