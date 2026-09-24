Ukrajinec zaútočil v polském opatství. Zabil kněze a čtyři lidi zranil

Podle policie muž přijel do Polska v noci na čtvrtek z Německa a jel směrem k ukrajinské hranici. Cestou ale zamířil do katolického opatství, kde v klášterní kuchyni popadl nůž a zaútočil na duchovní i věřící.
Incident, který se odehrál krátce před polodnem, si vyžádal život kněze, další čtyři lidé – tři muži a jedna žena - utrpěli zranění.
Zelenskyj útok označil za hrůzný zločin a zdůraznil, že „pachatel tohoto zla musí nést plnou odpovědnost v souladu se zákonem“.
„Jsme otřeseni. Je bolestné, že jsou lidé schopni páchat tak strašné zločiny. Spravedlnost musí zvítězit. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast. Všem zraněným přejeme co nejrychlejší uzdravení,“ vzkázal ukrajinský prezident.
Žena, která přišla do opatství na ranní mši, popsala polským médiím dramatické chvíle. „Asi třicetiletý muž zasáhl kněze do krční tepny. Duchovní se zhroutil k zemi,“ vylíčila. Další svědek uvedl, že útočník pobodal také dalšího duchovního ve zpovědnici.
Prokurátorka Bożena Haraszová-Woloszynová uvedla, že úřady zatím neznají motiv útočníka. Lékaři nyní zjišťují jeho zdravotní stav i to, zda během útoku nebyl pod vlivem alkoholu či omamných látek.
Útok se odehrál v době, kdy Polsko čelí rostoucím bezpečnostním obavám po sérii ruských sabotážních akcí napříč Evropou. Země představuje hlavní uzel pro přepravu západní vojenské i humanitární pomoci na Ukrajinu. Polský premiér Tusk už začátkem měsíce varoval, že sílící ruské útoky mohou v následujících týdnech dopadnout i na Polsko.