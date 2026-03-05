Nově například bude zdravotní péče poskytována pouze nezletilým, zaměstnaným, obětem mučení nebo znásilnění a zranitelným skupinám žijícím v kolektivních ubytovacích centrech.
Potravinová a bytová pomoc bude nyní k dispozici pouze skupinám považovaným za obzvláště zranitelné. „Nepracující budou mít zdravotní péči ve stejném rozsahu jako jiní nepracující cizinci pobývající v Polsku,“ napsal server Business Insider.
„Po čtyřech letech je situace nyní stabilnější,“ řekl k novým předpisům mluvčí polské vlády Adam Szlapka. Situace podle něj umožnila postupně rušit mimořádná opatření a přejít od dočasných k systémovým řešením.
Polsko se na začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 stalo prvním útočištěm pro miliony ukrajinských uprchlíků a zůstává klíčovým centrem pro dodávky humanitární a vojenské pomoci Ukrajině. Veřejné mínění v Polsku se však od té doby změnilo.
Podle lednového průzkumu provedeného polským institutem CBOS pouze 48 procent Poláků schvaluje pomoc ukrajinským uprchlíkům, zatímco 46 procent ji odmítá. Je to nejnižší úroveň od ruské anexe Krymu v roce 2014.
Nacionalistický polský prezident Karol Nawrocki na začátku svého funkčního období loni prohlásil, že nepodepíše žádné zákony týkající se „zvláštní pomoci ukrajinským občanům“. Tento přístup kritizovaly organizace na ochranu lidských práv, uvedla AFP.
Mluvčí polské pobočky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připomněla, že loňský rok byl pro civilisty na Ukrajině nejkrvavější od začátku ruské invaze.
Uvedla, že nikde na Ukrajině není bezpečno a že skoro 11 milionů Ukrajinců nadále potřebuje humanitární pomoc. UNHCR argumentuje také údaji, podle kterých přínos ukrajinských pracovníků v Polsku převyšuje vynaloženou pomoc.