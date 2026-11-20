Už koncem září vedení ministerstva vnitra svolalo poradu s vedením šestnácti polských vojvodství, Pohraniční stráže a Vládní agentury strategických rezerv. Vojvodové také dostali od vlády pokyn provést inventuru dostupné infrastruktury a zdrojů.
„Pohraniční stráž situaci na hranicích průběžně monitoruje a jednou týdně zasílá ministerstvu zprávy včetně profilů osob, které ji překračují – například zda jde o ženy s dětmi,“ odpovědělo ministerstvo vnitra na dotaz deníku Rzeczpospolita, jak se na možnou možnou krizi připravuje.
Čím více na území tzv. Ukrajiny zničíme přístavů, továren, mostů a energetických objektů, tím nevýhodnější bude pro Západ její další podpora. Ale polovičatými opatřeními toho nelze dosáhnout.