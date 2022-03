Polsko chce „štafetový systém“ přepravy běženců do západní Evropy

Z Ukrajiny, kterou před více než dvěma týdny napadlo Rusko, už podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uteklo téměř 2,6 milionu lidí, většinou žen a dětí. Nejvíce jich odešlo právě do Polska, a to přes 1,5 milionu. Varšava proto hledá cesty, jak usnadnit putování těm běžencům, kteří míří dále na západ Evropy.

„Počítáme s podporou všech evropských zemí,“ řekl polský ministr dopravy Andrzej Adamczyk, s nímž jednal i český ministr dopravy. Řešením je podle Adamczyka vytvoření štafety, která bude začínat na polsko-ukrajinské hranici a pokračovat do dalších evropských zemí, ideálně vlaky těchto států.

Podle Kupky je takový projekt nutný, protože Česko i Polsko jsou už na hraně možností zvládnutí současné uprchlické vlny. „Upozorňovali jsme, že naše kapacity jsou už vyčerpány a bez pomoci partnerských států to nezvládneme,“ řekl ministr.

Připomněl, že z Česka už nyní pokračuje při cestách na západ Evropy mnoho uprchlíků pravidelnými spoji, teď jsou tedy ve hře i speciální vlaky například z Německa nebo Rakouska, které by převážely běžence do těchto zemí.

„Společně s evropskými kolegy jsme se shodli, že se musíme zaměřit na vytvoření rychlých dopravních koridorů pro humanitární vlaky po vzoru takzvaných zelených pásů v době covidu a na lepší systém umisťování uprchlíků tak, aby nedocházelo k přehlcování přijímacích míst ve velkých městech, které jsou logickým prvním cílem většiny nově příchozích,“ uvedl Kupka.

Právě to už za Vídeň přislíbila ministryně Gewesslerová, podle níž Rakousko vlaky na polsko-ukrajinskou hranici vyšle v příštích dnech. Zvláštní vlaky podle agentury DPA z Polska směřují také do Německa, a to už o tomto víkendu. Dnes i v neděli jich má být devět. Běžných vlakových spojení je oba dny osm. Podle Varšavy jde o pilotní zkoušku, jak na nabídku budou reagovat běženci směřující do Německa, Belgie nebo Nizozemska.

Ministři Polska, Česka, Rakouska a Německa podle Kupky řešili také vytvoření tzv. humanitárních koridorů. „Měly by umožnit fungování efektivního systému svozu materiálů do skladových prostor, následnou konsolidaci a vypravení ucelených nákladních vlaků přes Polsko do Lvova. Jde nyní o to dojednat, aby v dalších týdnech či měsících tyto vlaky dostaly přednost při přidělování dopravní cesty,“ popsal český ministr.

Dva zvláštní vlaky podle polských úřadů směřují o víkendu i do Česka. Těch běžných je za víkend deset. Česko přitom tvrdí, že státní kapacity pro umístění uprchlíků jsou vyčerpány a požádalo proto EU o pomoc se zajištěním ubytování pro padesát tisíc utečenců.