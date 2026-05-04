Polsko mohou po válce zaplavit pašované zbraně z Ukrajiny. Připravuje opatření

  11:19
Polsko se připravuje na to, že po skončení ruské invaze na Ukrajinu ho zaplaví zbraně pašované z této země. Odhaduje se, že polovina zbraní, s nimiž se nyní nelegálně obchoduje v Evropě, pochází ze západního Balkánu navzdory tomu, že konflikt tam skončil v 90. letech. Téměř jistý je podobný scénář po skončení války a Ukrajině, upozorňuje deník Rzeczpospolita.
„Na Ukrajině je obrovské množství zbraní dodaných v rámci pomoci, k tomu se přidává velký počet zbraní z postsovětské éry,“ řekl Adam Radoń z útvaru polské policie odpovědného za boj s organizovaným zločinem (CBŚP). Polsko, které leží na východní hranici EU i NATO, se podle něho musí stát „filtrem“, který zastaví nelegální dovoz zbraní z Ukrajiny.

Rzeczpospolita píše, že na Ukrajině už nyní kvete nelegální obchod se zbraněmi odváženými z fronty a s těmi, které drží civilisté. Po začátku ruské invaze v únoru 2022 je ukrajinské úřady rozdávaly prakticky všem pro obranu vlasti.

Podle Radoně problém představuje také část veteránů, která po každé válce má problém přizpůsobit se nové situaci. „Zločinecké skupiny je budou zatahovat do trestné činnosti. Bezprizorní veteráni a jejich snadný přístup ke zbraním znamená velké ohrožení,“ říká Radoń.

Polsko se připravuje na to, že po skončení ruské invaze na Ukrajinu ho zaplaví zbraně pašované z této země.

Polská policie kvůli očekávanému nárůstu pašování zbraní z Ukrajiny zahájila projekt Trident, který se soustředí na odhalování ilegálního obchodu, jeho cest a metod i na získávání informací o zločineckých skupinách. Spolupracuje s partnery v Česku, Litvě, Španělsku, Moldavsku, na Ukrajině a s unijními agenturami Frontex a Europol.

Polští policisté na výcvik a nákup nové techniky mají 6,6 milionu zlotých (37,8 milionu korun). Chystají se pořídit automobily upravené pro sledování zásilek zbraní, mobilní rentgen, specializovaný dron, termovizní zařízení a techniku pro noční vidění. V plánu jsou také cvičení v terénu s využitím nově pořízeného vybavení, kterých se zúčastní nejen policisté, ale i pohraniční stráž, celníci a zahraniční partneři.

Polsko podle Radoně zatím neeviduje, že by se z Ukrajiny ve velkém pašovaly zbraně a munice, a neinformovaly o tom ani země v regionu.

Verbujte ženy, legalizujte úplatky. Kyjev řeší, jak odvrátit kolaps mobilizace

Nicméně Paulina Polková, vedoucí katedry bezpečnostních studií na soukromé vysoké škole Akademia WSB říká, že podle statistik Europolu se zbraně z Ukrajiny objevují v Německu i dále v Evropě, a „nevyhnuly se tedy nějakým kouzlem Polsku“.

Na černý trh se podle ní dostávají pušky, pistole a dokonce granátomety. „Na základě toho se domníváme, že zbraně z Ukrajiny se přes Polsko dostávají příliš snadno,“ řekla deníku Rzeczpospolita. Tomasz Safjański, jiný bezpečnostní expert z Akademie WSB, na základě analýzy policejních hlášení podotýká, že v rukou strážců zákona končí hodně výbušných látek, z nichž část pochází ještě z druhé světové války.

Policie podle něho zadržuje také „sběratele, kteří mají nějaké části zbraní koupené na Allegru, ale ne kalašnikovy pašované z Ukrajiny, které míří ke zločineckým skupinám“.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

