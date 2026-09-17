Návrh na uspořádání pochodu letošního 11. listopadu padl během interpelací v Sejmu a je pod ním podepsaná skupina jednadvaceti opozičních poslanců. Nejvíc se jich rekrutovalo ze strany Právo a spravedlnost (PiS), další podpisy přidaly Konfederace, Konfederace Koruny polské, jeden politik z nového uskupení Rozvoj plus a několik nezařazených poslanců.
Signatáři výzvy tvrdí, že vláda by měla podpořit polskou menšinu ve Lvově, protože polský ani ukrajinský stát nedělají dost pro zachování její identity. Varšava prý naopak financuje ukrajinské organizace v Polsku včetně srpnových oslav Dne nezávislosti Ukrajiny.