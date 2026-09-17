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Polští pravicoví poslanci chtějí pochodovat Lvovem. Šílenství, reaguje Tuskova vláda

Adam Hájek
  13:27

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Lyčakivský hřbitov, Lvov (4. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Poslanci čtyř polských pravicových stran vyzvali vládu Donalda Tuska, aby ke dni nezávislosti uspořádala pochod v ukrajinském Lvově, který býval centrem ztracených polských území na východě. Národovecké gesto nejspíš rozfouká doutnající historické křivdy, které už nyní komplikují pomoc bránící se zemi.

Návrh na uspořádání pochodu letošního 11. listopadu padl během interpelací v Sejmu a je pod ním podepsaná skupina jednadvaceti opozičních poslanců. Nejvíc se jich rekrutovalo ze strany Právo a spravedlnost (PiS), další podpisy přidaly Konfederace, Konfederace Koruny polské, jeden politik z nového uskupení Rozvoj plus a několik nezařazených poslanců.

Signatáři výzvy tvrdí, že vláda by měla podpořit polskou menšinu ve Lvově, protože polský ani ukrajinský stát nedělají dost pro zachování její identity. Varšava prý naopak financuje ukrajinské organizace v Polsku včetně srpnových oslav Dne nezávislosti Ukrajiny.

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