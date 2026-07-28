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Protiukrajinské nálady rostou. Tři muži v Polsku zbili mladý pár, jen kvůli přízvuku

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  7:11
Policie v polské Vratislavi zadržela dva muže podezřelé z nedělního brutálního napadení ukrajinské dvojice. V pondělí večer to na síti X oznámil polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Je to další protiukrajinský incident v polských ulicích v době rostoucích protiukrajinských nálad, poznamenala tamní agentura PAP.

Válka na Ukrajině

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„Muži už mají záznamy v trestním rejstříku. Jednoho z nich zadrželi policisté z protiteroristického oddělení, když se pokoušel opustit Vratislav,“ uvedl Kierwiński. Další podrobnosti nesdělil. V příspěvku napsal, že „brutální násilí nikdy nezůstane bez trestu“.

Na sociálních sítích se objevilo video, které zachycuje, jak tři muži napadli muže a ženu, která se napadeného snažila bránit. Podle mluvčí vratislavské policie Aleksandry Freusové se oběťmi stala dvacetiletá žena a o rok starší muž, oba ukrajinské národnosti.

Trojice mužů v polské Vratislavi napadla ukrajinského jednadvacetiletého muže a o rok mladší ženu. (26. července 2026)
Trojice mužů v polské Vratislavi napadla ukrajinského jednadvacetiletého muže a o rok mladší ženu. (26. července 2026)
2 fotografie

„Počátkem agrese byla hádka ve frontě v obchodě, poté muži napadli ukrajinského občana na ulici,“ uvedla policistka, podle níž byla motivem zřejmě etnická nenávist. Bratr napadané ženy poté podle polských médií popsal, že k hádce došlo poté, co se tito tři muži vtlačili ve frontě před tento pár. Když jeho sestra muže napomenula, začali ji urážet kvůli jejímu ukrajinskému přízvuku.

O dvojici informují tamní média jako o dvacetileté Anastaziji a jednadvacetiletém Maksymovi. Oba Ukrajince po napadení odvezla sanitka do nemocnice, na záběrech zveřejněných online je vidět, že žena má zraněné ucho.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X uvedl, že po třetím podezřelém policie pátrá a Kyjev očekává plné, objektivní a nestranné vyšetření činu i spravedlivé potrestání pachatelů. Zároveň polským úřadům poděkoval za dosavadní reakci.

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„Znovu apeluji na některé polské politiky, aby přestali podněcovat k nepřátelství, které nakonec přerůstá v konkrétní násilné činy v ulicích. Potřebujeme dialog a vzájemný respekt,“ uvedl Sybiha.

Na polské politické scéně jsou dvě krajně pravicové strany: Konfederace a Konfederace Koruny polské – obě známé svou protiukrajinskou rétorikou, píše v této souvislosti PAP. Také někteří politici z hlavní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) podle agentury v poslední době zaujali kritičtější postoj k vojenské pomoci pro Ukrajinu, dávkám pro ukrajinské uprchlíky a dalším otázkám souvisejícím s Ukrajinou.

Před několika dny polská média napsala, že policie vyšetřuje případ, kdy tři muži během cesty tramvají v Poznani pokřikovali urážky na adresu ukrajinského chlapce. A poté fyzicky napadli šedesátiletého muže, který se ho zastal. Případ je součástí znepokojivého nárůstu trestných činů z nenávisti, napsal tehdy server Rzeczpospolita.

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Think-tank Res Futura nedávno uvedl, že v květnu na sociálních sítích v Polsku dramaticky vzrostl počet protiukrajinských příspěvků, zatímco komentáře příznivé vůči imigrantům téměř zmizely. Lze to vnímat jako důsledek nedávného diplomatického napětí mezi Varšavou a Kyjevem kvůli společné bolestivé minulosti, napsal PAP.

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