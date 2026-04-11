Svět, který jsme znali, se rozpadá. Musíme zatočit se zrádci, řekl Tusk

Autor: ,
  15:52
Svět, který jsme znali po desetiletí, se rozpadá před očima, řekl polský premiér Donald Tusk. Národy a politici podle něho stojí před otázkou, zda se udrží, nebo ne. Tusk vystoupil před zástupci své proevropské Občanské koalice.
Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026)

Donald Tusk (13. března 2026)
Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová (vlevo) hovoří s...
Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...
Polský premiér Donald Tusk a francouzský prezident Emmanuel Macron uzavřeli...
6 fotografií

Polský premiér podle agentury PAP podotkl, že někteří dokonce tvrdí, že uspořádání světa z uplynulých dekád už zaniklo. Svět zažívá otřesy, války, změny geopolitického modelu.

Aby se Polsko vypořádalo s nejdůležitějšími problémy současnosti, „musí eliminovat všechno, co zavání zradou, co je kolaborací s těmi, kdo vztahují ruku na jeho nezávislost a jednotu Evropy,“ řekl Tusk. Obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že se snaží oslabit a rozbít Evropskou unii a že součástí těchto snah je i štvaní proti EU, které i v Polsku organizují lidé sloužící zájmům Ruska.

K oslabení Polska podle něho mají přispět také snahy Kremlu o rozeštvání Polska a Ukrajiny a vyvolání sporů mezi Polskem a Německem.

„Cílem Ruska je také rozbití NATO. ... V zájmu Polska a celého Západu je udržení Severoatlantické smlouvy s její hlavní misí, že západní svět je připravený bojovat za naše základní hodnoty - svobodu, právní stát, lidská práva a celou západní civilizaci,“ řekl Tusk.

Polsko označil za nejvěrnějšího spojence jiných členů NATO a hlavně Spojených států, který skvěle splní svoje závazky. „Polsko má dnes jedinečnou příležitost, aby co nejvíce udržovalo a posilovalo spolupráci s Evropou a Spojenými státy, zejména s ohledem na hrozbu ze strany Ruska,“ uvedl také Tusk.

Polsko vydává největší podíl HDP na obranu ze všech členských zemí NATO, loni na ni vyčlenilo 4,3 procenta HDP. Tyto výdaje výrazně zvýšilo po roce 2022, kdy ruská armáda na Putinův rozkaz zahájila celoplošnou invazi na Ukrajinu. Polsko patří k zemím, které dlouhodobě varují před nebezpečím, jaké Rusko představuje nejen pro země ve svém sousedství, ale i pro celou Evropu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Premium
„Umění na hraně bude mít vždycky smysl, protože společnost je nepoučitelná a...

Odpůrci Pochodu pro život blokují v centru Prahy trasu průvodu (11. dubna 2026)

11. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  15:36

Korálový ostrůvek Diego Garcia

11. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  15:29

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

11. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  15:27

Nová přeshraniční stezka spojuje Hřensko se Schmilkou a vede návštěvníky...

11. dubna 2026,  aktualizováno  15:02

Přírodopisné muzeum v Londýně (20. března 2026)

11. dubna 2026

Americký viceprezident J.D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do...

11. dubna 2026  8:43,  aktualizováno  14:49

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury...

11. dubna 2026  14:18

Rusko a Ukrajina si vyměnily po 175 zajatých vojácích a sedmi civilistech z...

11. dubna 2026  14:13

Premium
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)

11. dubna 2026  14:04

Tisková konference poslaneckého klubu Starostové a nezávislí. Na snímku Věra...

11. dubna 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.