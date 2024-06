Vojáci nesmějí výstražně vystřelit před migranty? Tusk žádá hlavu prokurátora

Všechny státní orgány by měly konat tak, aby poskytovaly podporu vojákům střežícím hranici, prohlásil šéf vlády podle webu deníku Rzeczpospolita.

„Všichni jsme ohromeni situací na hranici. Měli bychom se semknout okolo kroků polských bezpečnostních složek, které s nasazením života brání hranice Polska,“ řekl Tusk. To, aby vojáci směli v případě ohrožení použít zbraně, by podle premiéra „mělo být samozřejmostí“.

Po incidentu vojenská policie vojáky zadržela a odvedla v poutech. Prokuratura je poté obvinila z neoprávněného užití zbraní, překročení pravomocí a ohrožení životů dalších osob. Tusk podle deníku zapochyboval, zda vojenská prokuratura postupovala „smysluplně“, a nařídil, aby dohled nad vyšetřováním převzal první zástupce generálního prokurátora; v Polsku je ministr spravedlnosti současně i generálním prokurátorem. Tusk dal také ministerstvu obrany pokyn, aby připravilo změnu předpisů týkající se oprávnění vojáků.

Šéf vlády podle deníku zdůraznil, že lidé, kteří rozhodují o právní situaci vojáků, musí být naprosto bezúhonní a musí dobře spolupracovat se státem při podpoře příslušníků bezpečnostních sil střežících hranici.

Janeczek byl do funkce jmenován za předchozí vlády, připomněla Rzeczpospolita a dodala, že Janeczek a nynější ministr spravedlnosti se vzájemně obvinili z neposkytování informací o případu.

Incident se stal už na přelomu března a dubna, ale veřejnost se o něm dozvěděla až v uplynulých dnech, kdy o věci informoval zpravodajský portál Onet. Vojáci podle portálu nejprve stříleli do vzduchu a pak v sebeobraně i do země kvůli blížící se skupině asi pěti desítek migrantů vyzbrojených různými předměty. Ti po výstřelech ustoupili zpět do Běloruska.

Prokuratura ve čtvrtek uvedla, že z důkazů, zejména záznamů z kamer, vyplývá, že střílející vojáci nebyli v situaci ohrožení svého života. Zároveň podle ní nenasvědčuje nic tomu, že by se kvůli střelbě někomu něco stalo. Náměstek ministra obrany Pawel Zalewski v pátek podle agentury PAP odhalil nová fakta, když v rozhlase prohlásil, že vojáci stříleli i poté, co migranti ustoupili do Běloruska.