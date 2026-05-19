Stíhaný polský exministr Ziobro odjel do USA díky pomoci amerického diplomata

Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal s pomocí náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. Varšava požaduje od USA a Maďarska vysvětlení, jak mohl někdejší politik do USA vycestovat, když mu polské úřady zrušily platnost pasu.
Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro (2. května 2023)

Landau se podle Reuters o osudech Ziobra, který byl tváří kontroverzních justičních reforem prosazených vládou národně konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) z let 2015 až 2023, dozvěděl od amerického velvyslance v Polsku Toma Rosea a někdejšího ministra považoval za nespravedlivě stíhaného.

Proto nařídil konzulárním úředníkům na americkém velvyslanectví v Budapešti, jak uvedly zdroje agentury Reuters, aby Ziobrovi vydali v zájmu národní bezpečnosti vízum. Jeden ze zdrojů sdělil, že exministr obdržel novinářské vízum.

Ziobro, který je v Polsku stíhaný pro podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, Maďarsko opustil ještě před nástupem Pétera Magyara do funkce maďarského premiéra. Magyar už během předvolební kampaně říkal, že v případě volebního vítězství Ziobra vydá. Za předchozí vlády Viktora Orbána získal Ziobro v Maďarsku politický azyl.

Polský exministr Ziobro uprchl z Maďarska do USA, Varšava žádá jeho vydání

Landau se ke zprávě Reuters odmítl vyjádřit. Americké ministerstvo zahraničí podle Reuters rovněž neodpovědělo, zda se do kauzy zapojili i Rose a šéf diplomacie USA Marco Rubio.

Ziobro čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů. Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén" v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

K soudu se vrací Dozimetr, svědčit bude kandidát ODS na primátora Portlík

Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...

Obvodní soud pro Prahu 9 bude v úterý opět projednávat korupční kauzu při zadávání veřejných zakázek v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP). Jako svědka předvolal starostu prahy 9 a kandidáta...

19. května 2026

Trump chce v Marylandu prověřit kauzu hlasovacích lístků, označil je za falešné

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One. (29....

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že pověří úřadujícího ministra spravedlnosti Todda Blanche, aby v americkém státě Maryland prošetřil situaci ohledně poštovních hlasovacích lístků pro...

19. května 2026  6:42

Dva teenageři zahájili palbu v mešitě v San Diegu, je nejméně pět mrtvých

Policisté prohlížejí místo střelby u mešity v San Diegu. (19. května 2026)

Pět lidí včetně dvou náctiletých útočníků zemřelo při střelbě v mešitě v San Diegu v Kalifornii. Z Islámského centra v San Diegu, které se nachází asi 14 kilometrů severně od centra bylo hlášeno...

19. května 2026  6:14

Dva lovy v jednom lese: Jeden na krocana, druhý na mladíka. Rys měl jasno

Rys pokousal lovce, přitáhla ho vábnička na krocany

Z tohoto videa by byl nadšen i stoletý slavný britský přírodovědec David Attenborough. Na záběru je totiž vidět dokonalá příprava šelmy na lov. Drobnou vadou na kráse záběru z amerického Wisconsinu...

19. května 2026  5:30

Spotoví zákazníci těží ze záporných cen elektřiny. Vydělá, kdo spotřebu načasuje

ilustrační snímek

Majitelé fotovoltaik a elektromobilů začali s návratem slunečních dní opět sledovat údaje o vývoji cen a těšit se z nadprůměrné produkce elektřiny. Zatímco fixní ceny se u běžných tarifů nyní...

19. května 2026

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

19. května 2026

Řídit Británii? Zničující mise. Z šesti premiérů od brexitu neobstál nikdo

Premium
Britský premiér Keir Starmer (12. května 2026)

Začíná to vypadat, že velmi nepopulárnímu Keiru Starmerovi okolí okopává kotníky, takže nemusí v úřadě britského premiéra dlouho přežít. Může se tak brzy zařadit do dlouhé řady nešťastníků, kteří se...

19. května 2026

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

19. května 2026

Když sport škodí. Drasticky přibývá úrazů kolen, lékaři řeší, jak jim předejít

Premium
ilustrační snímek

Úrazů kolen, a to zejména předního zkříženého vazu, dramaticky přibývá. V drtivé většině není příčinou krkolomný pád, ale stačí špatný pohyb nebo došlápnutí. „Čelíme epidemii tohoto typu úrazu,...

19. května 2026

Trump se Grónska nevzdává. Nejsme na prodej, vzkázal mu tamní premiér

Letadlo s logem Trump přistává v Nuuku v Grónsku (7. ledna 2025)

Postoj Spojených států ke Grónsku se nijak nezměnil. V pondělí to po jednání se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Jeffem Landrym prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen.

18. května 2026  23:15

Trump dal poslední šanci jednání s Íránem. Chystal už nový útok na úterý

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů (SAE) odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Na své sociální síti...

18. května 2026  22:05

