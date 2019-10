Polská televize šíří propagandu, opozici líčí jako podvodníky a pedofily

PiS v posledních letech ovládlo klíčové politické instituce, úřad prezidenta i důležité státní firmy. Kvůli justiční reformě kabinet čelí obviňování z porušování zásad právního státu. PiS sloučilo funkce ministra spravedlnosti a generálního prokurátora a obsadilo svými spojenci ústavní soud.



PiS navíc kontroluje také veřejnoprávní média a zejména Polská televize (TVP) se podle kritiků stala v posledních letech nástrojem propagandy vlády. Ta slibuje, že média v zemi vrátí pod polskou kontrolu, a šéf PiS hovoří o vzniku profesního sdružení novinářů, které by dohlíželo na jejich práci.

Zpravodajství TVP podle listu The Guardian rutinně líčí politickou opozici jako obránce pedofilů a podvodníků. Polská veřejnoprávní televize tvrdí, že se opozice snaží zmařit vůli a štěstí polského národa. Zatímco se vládní strana snaží najít pro Poláky to nejlepší řešení, opozice podle TVP vyslovuje jen prázdné sliby, píše The Guardian.

Pis se snažila jen několik dní před koncem kampaně co nejvíce zdiskreditovat práva LGBT komunity. TVP jí přispěchala na pomoc a ve čtvrtek zařadila na program dokumentární film, který pojednává o cílech, metodách a financování zlotřilé LGBT invaze do Polska.

Veřejnoprávní média rovněž opakovaně informovala, že opozice má v úmyslu ožebračit obyčejné Poláky, zrušit sociální programy a zničit tradiční rodiny.

Opozice váš ožebračí, varuje diváky veřejnoprávní televize

Analýza obsahu TVP provedená Polskou společností novinářů ukázala, že televize během dvou týdnů před květnovými evropskými volbami zveřejnila 105 příspěvků o předvolebních průzkumech.



Celkem 69 příspěvků bylo zaměřeno na PiS, z nichž 68 bylo výrazně pozitivních a jeden neutrální. Dalších 33 příspěvků bylo o opozici a všechny negativní.

Také další studie vypracovaná Polskou akademií věd potvrdila, že TVP prezentuje vládní stranu jen pozitivně a popisuje ji slovy jako: reforma, suverénní, silná, hrdinná nebo vlastenecká. Opozici naopak spojuje s výrazy: šokující, skandální, provokace a puč.

„Pamatuji si komunistickou televizi v 80. letech a mohu říct, že nynější vysílání je mohem hrubší, primitivnější a agresivnější než tehdy. Bohužel to dokáže ovlivnit mnoho lidí,“ konstatuje profesor Rafał Pankowski z university Collegium Civitas.

Kritici upozorňují, že PiS se snaží omezit svobodu slova. Polsko se v žebříčku mezinárodní organizace Reportéři bez hranic propadlo z 18. místa v roce 2015, kdy se PiS dostalo k moci, na letošní 59. pozici. Česku letos patří 40. příčka.