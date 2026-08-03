„Výlet skončil, dobrodružství nikoliv.“ Desítky turistů v Tatrách překvapily botičky na autech

„I když výlet skončil, dobrodružství ještě zdaleka nemusí,“ napsala k videu s řadou zablokovaných aut organizace Tatry Official.
Portál Onet pak vysvětluje, že návštěvníci o víkendu zcela zaplnili tamní parkoviště a své vozy pak začali nechávat všude, kde se dalo. A mnozí po návratu zjistili, že z porušení zákazu nevyjdou zadarmo.
Pod videem se pak sešly komentáře, v nichž lidé poukazovali na to, že problém s parkováním v horách je ještě závažnější a měl by se systémově řešit, aby nemusely vznikat situace, jako byla tato.
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Tatranský národní park už podle polského portálu léta vyzývá turisty, aby přijížděli ideálně ještě před osmou ráno. Jinak musejí počítat s frontami u pokladen, návalem na stezkách – a s problémy při hledání parkovacího místa.