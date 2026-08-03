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„Výlet skončil, dobrodružství nikoliv.“ Desítky turistů v Tatrách překvapily botičky na autech

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  13:38
Když se turisté v neděli vrátili z túry na polské straně Vysokých Tater ke svým vozům, mnozí se dočkali nepříjemného překvapení. Na autě měli botičku. Podle portálu Onet parkovali na nepovolených místech.

„I když výlet skončil, dobrodružství ještě zdaleka nemusí,“ napsala k videu s řadou zablokovaných aut organizace Tatry Official.

Portál Onet pak vysvětluje, že návštěvníci o víkendu zcela zaplnili tamní parkoviště a své vozy pak začali nechávat všude, kde se dalo. A mnozí po návratu zjistili, že z porušení zákazu nevyjdou zadarmo.

Pod videem se pak sešly komentáře, v nichž lidé poukazovali na to, že problém s parkováním v horách je ještě závažnější a měl by se systémově řešit, aby nemusely vznikat situace, jako byla tato.

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Tatranský národní park už podle polského portálu léta vyzývá turisty, aby přijížděli ideálně ještě před osmou ráno. Jinak musejí počítat s frontami u pokladen, návalem na stezkách – a s problémy při hledání parkovacího místa.

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