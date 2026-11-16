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Vrah z Krakova před masakrem vyvraždil rodinu v pyžamech. Zastřelil i dvě kočky

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  16:13
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Policisté ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski před domem, kde se nachází byt...

Policisté ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski před domem, kde se nachází byt pachatele střelby, který v Krakově zabil několik lidí. (8. listopadu 2026) | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Michal O., který střílel v polském Krakově.
Speciální jednotky se shromažďují před bytovým domem v polském Ostrowci...
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Čtyřiadvacetiletý Michał Oksiński, který počátkem listopadu na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest lidí a dalších patnáct zranil, předtím podle nových zjištění zabil členy své rodiny obzvlášť chladnokrevným způsobem. Rodiče a sestru střelil ráno dvakrát do hlavy. Zabil také dvě rodinné kočky.

„Udělal to chladnokrevně v sobotu ráno. Někteří členové rodiny se už chystali na snídani. Jiní se teprve probouzeli. Všichni byli v pyžamech,“ řekl portálu O2 zdroj napojený na polské tajné služby.

Vražda se odehrála v bytě v Ostrowci Świętokrzyském, několik hodin předtím, než Oksiński vyrazil do Krakova. Pachatel zastřelil svého třiapadesátiletého otce, o rok mladší matku a jednadvacetilletou sestru.

Matku našli vyšetřovatelé v kuchyni, zatímco otec a sestra leželi ve svých postelích. Otec měl v uších sluchátka. Tyto informace portálu Niezależna potvrdil Przemysław Nowak, mluvčí polského státního zastupitelství.

V Krakově se opět střílelo. Policie zadržela muže, který na ně vypálil ze zbraně

Každého z příbuzných Oksiński zasáhl dvěma ranami do hlavy. Zabil také obě kočky. Na místě tak vypálil celkem osm ran.

Přestože rodina žila v rušném bytovém domě, sousedé žádnou střelbu neslyšeli. Jedním z možných vysvětlení je použití tlumiče. Ten policisté později našli v útočníkově autě, jeho použití ale zatím oficiálně nepotvrdili.

Ve vozidle zajistili také čtyři zbraně, včetně dvou útočných pušek AR-15 a dvou pistolí. Objevili také několik stovek nábojů.

V Krakově padly až stovky výstřelů, zadrželi možné následovníky pachatele

Po vraždě příbuzných se Oksiński vydal do centra Krakova, kde odpoledne vjel autem na hlavní náměstí a začal náhodně střílet do lidí. Při útoku jich šest zabil a dalších patnáct zranil.

Dva zranění byli policisté, kteří proti němu zasáhli a nakonec ho zneškodnili.

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Jedenáct zraněných včetně obou policistů nadále zůstává nemocnicích, oznámily o víkendu polské úřady.

Oksiński svým zraněním podlehl v nemocnici dva dny po útoku. Zemřel ještě předtím, než proti němu vyšetřovatelé stihli vznést obvinění.

Střelec z Krakova se zajímal o norského vraha Breivika, zjistila policie

Policisté zjistili, že pachatel získal povolení k držení střelných zbraní letos v lednu a první zbraň si koupil o dva měsíce později.

Polská prokuratura případ vyšetřuje jako terorismus. Vyšetřovatelé zatím nedokázali určit, co Oksińského k útoku vedlo. Polský ministr spravedlnosti Waldemar Žurek uvedl, že se zajímal o norského neonacistického extremistu Anderse Breivika. Podle ministra dosud zajištěné důkazy naznačují, že střelec měl blízko ke krajní pravici.

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Témata: Krakov, rodina, kočka, pyžamo

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