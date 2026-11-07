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Střelec nikdy nebyl v armádě, tvrdí ministr. Nawrocki vyhlásí celostátní smutek

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  20:59
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Polský prezident Karol Nawrocki vyhlásí kvůli střelbě v Krakově na 8. a 9. listopadu celostátní smutek. Oznámil to mluvčí polské hlavy státu. Příslušné nařízení se šéf státu chystá předat premiérovi Donaldu Tuskovi, jehož podpis je zapotřebí, dodal.

Střelec, který v centru Krakova připravil o život šest lidí, dalších 15 zranil, byl podle ministra vnitra fascinován ideologií krajní pravice. Podle ministra obrany nikdy nebyl v armádě, informovala média.

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Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
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