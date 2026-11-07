Střelec nikdy nebyl v armádě, tvrdí ministr. Nawrocki vyhlásí celostátní smutek

Střelec, který v centru Krakova připravil o život šest lidí, dalších 15 zranil, byl podle ministra vnitra fascinován ideologií krajní pravice. Podle ministra obrany nikdy nebyl v armádě, informovala média.
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Střelec, který v centru Krakova připravil o život šest lidí, dalších 15 zranil, byl podle ministra vnitra fascinován ideologií krajní pravice. Podle ministra obrany nikdy nebyl v armádě, informovala média.
Připravujeme podrobnosti...
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Mezi devíti oběťmi nedělní havárie soukromého letounu Learjet 60 na Floridě byli podnikatel Adam Robinson, jeho manželka Helen Sharpová a jejich dvě malé děti s chůvou. O život přišli také další dva...
Premiér Andrej Babiš vyjádřil Polsku podporu v souvislosti se sobotní střelbou v Krakově. Tu vzkázal rovněž například předseda Starostů Vít Rakušan či šéf občanských demokratů Martin Kupka. Prezident...
Polský prezident Karol Nawrocki vyhlásí kvůli střelbě v Krakově na 8. a 9. listopadu celostátní smutek. Oznámil to mluvčí polské hlavy státu. Příslušné nařízení se šéf státu chystá předat premiérovi...
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Sobotní protesty ve Francii proti rostoucím životním nákladům a na podporu studentů, které se konají již čtvrtý víkend v řadě, mobilizovaly výrazně méně lidí než ty předešlé. Podle organizátorů se v...
Do nejvyšších pater showbyznysu vynesl Karla Štědrého Semafor, na rozdíl od jiných hvězd tohoto divadla ho však čekala trnitější a klikatější cesta. Ještě za života se stal v podstatě retrozpěvákem...
Zatímco americký prezident Donald Trump má kvůli nekončícímu konfliktu s Íránem každý týden novou vrásku, o pár států níž si političtí představitelé naopak mnou ruce. Řeč je o Guyaně, sousedovi...
Česká policie přijme po útoku v polském Krakově preventivní opatření. V ulicích bude více policistů s dlouhými zbraněmi, hlavně na místech s velkou koncentrací lidí. Policisté to oznámili v sobotu...
Letošní sezona létání horkovzdušných balónů je uzavřená. Zakončilo ji sobotní setkání s krátkým letem v Radešíně na Žďársku. Malá vesnička s balónovým zámkem a balónovým hotelem je Mekkou českého...
V Sonorské poušti v Arizoně stojí na nekonečné ploše tisíce vyřazených starých letadel. Přestože jejich motory neběžely už dlouhé roky, rostoucí poptávka po elektřině pro vznikající datová centra jim...
Pařížská prokuratura v sobotu zahájila vyšetřování falešných bombových hrozeb, které tento týden mířily na komerční lety. Cílem je identifikovat pachatele, kteří e-maily šířící falešné informace...
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V úterý proběhly ve Spojených státech tzv. midterms, volby do Kongresu uprostřed prezidentského období. Už dopředu jsme dobře věděli, jak moc se vyplatí sledovat Texas, kdysi jasně republikánský...
V Saúdské Arábii a Jemenu budou nasazeny tisíce syrských vojáků, stovky jich jsou na obou stranách hranice již nyní. Sdělily to nejmenované zdroje z jemenských vládních úřadů a armády. Syrští vojáci...