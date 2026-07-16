Ruská letadla znovu nad Baltem. Polské stíhačky kvůli nim vzlétly již potřetí

Ve čtvrtek dvě polské stíhačky ze základny v Malborku nad Baltským mořem zachytily dva ruské bojové letouny Su-30. Později zachytily ještě ruský průzkumný letoun Il-20 ve vzdálenosti asi 30 kilometrů na sever od městečka Jastrzembia Góra. Dále iljušin eskortovaly švédské stíhačky.
„Rusové znovu testují možnosti našich systémů protivzdušné obrany,“ napsal Kosiniak-Kamysz na sociální síti X. „Ani v jednom z případů nebyl porušen polský vzdušný prostor,“ uvedl.
Stejné letouny polské letectvo nad Baltským mořem zachytilo v úterý a poté ve středu. Při těchto operacích piloti navážou oční kontakt s posádkou nepřátelského letounu a dají jí najevo, aby odletěla pryč, popisuje DPA. Tyto incidenty se tento týden objevily po určité přestávce.
Polsko a pobaltské státy mají obavy, že Rusko by mohlo podniknout provokaci vůči některé ze zemí Severoatlantické aliance. Moskva ujišťuje, že žádného člena aliance nenapadne.