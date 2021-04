Polsko hledá nejstaršího muže světa. Je mu 124 let a od války je nezvěstný

V Polsku vyhlásili pátrání po nejstarším člověku na světě. Výzvu k hledání Józefa Dybaly, kterému by letos bylo 124 let, nechal v celostátním listu Rzeczpospolita zveřejnit soud ve městě Ostrów Wielkopolski v centrální části země. Pokud se hledaný nepřihlásí do tří měsíců, bude úředně prohlášen za mrtvého.