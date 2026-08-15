Polský památník se tyčí nad středopolskou obcí Konotopie, kde žije méně než 150 obyvatel. Sama socha je vysoká 40,6 metru, ovšem do celkové výšky se započítává i 15 metrů vysoký podstavec ve tvaru koruny, kde se nachází vyhlídková plošina.
Místní úřady doufají, že se památník stane nejen významným poutním místem, ale i turistickou atrakcí.
Sochu nechali zhotovit polští milionáři Roman a Grażyna Karkosikovi, kteří žijí v malém zámku několik kilometrů od Konotopie. Podnikatel Karkosik nashromáždil jmění investicemi na varšavské burze a stal se jedním z nejbohatších lidí v Polsku.
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Památník je podle manželů vyjádřením jejich vděčnosti Bohu – začal se totiž stavět po nemoci, kterou Karkosik prodělal.
Ještě vyšší socha světice se nachází na Filipínách, tamější Panna Marie měří zhruba 98 metrů. Nově vysvěcené dílo je dokonce vyšší než slavná socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru, která včetně podstavce měří přibližně 38 metrů. Překonává také další nedávno postavený náboženský památník v Polsku – sochu Ježíše Krista ve městě Świebodzin na západě země, která byla vysvěcena v listopadu 2010 a která se i s náspem tyčí do výšky asi 52 metrů.
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Drtivá většina Poláků se hlásí ke katolické víře. Katolická církev hrála po pádu komunismu v roce 1989 významnou roli ve veřejném životě, přičemž těží z prestiže, kterou získala díky podpoře protikomunistické opozice. Vliv náboženství na veřejný život však v posledních letech slábne, zejména mezi mladšími lidmi a v městských oblastech. Katolická církev si zachovává svůj vliv především na venkově a mezi staršími.
Jedním ze slavných polských rodáků je Karol Wojtyla, který od roku 1978 až do své smrti v roce 2005 byl jako Jan Pavel II. papežem a v roce 2014 byl prohlášen za svatého. Jeho obrovská socha, i když mnohem menší než nově vysvěcený památník, byla odhalena před více než deseti lety ve městě Čenstochová na jihu Polska.