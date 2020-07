Na jihu Polska pátrají po pumě, chovatel s ní před úřady utekl do lesů

20:48 , aktualizováno 20:48

Intenzivní pátrání po pumě a jejím chovateli sleduje Slezské vojvodství na jihu Polska. Muž se šelmou v pátek prchl do lesů před úředníky, kteří mu přišli zvíře odebrat na příkaz soudu. Puma, která žije s mužem na farmě několik let, má být přemístěna do zoologické zahrady v Poznani. Muž prohlásil, že je to jeho dítě a nikdy se jí nevzdá.