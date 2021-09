Bombové hrozby v první školní den v Polsku, bylo jich přes 200

Polští hasiči zasahovali ve středu, v první den nového školního roku, ve více než dvou stovkách případů na školách kvůli falešným bombovým hrozbám.

Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na mluvčího hasičů Karola Kierzkowského, podle něhož hrozby sice nebyly příliš věrohodné, ale musely být prověřeny.

„Stane se, že párkrát během roku obdržíme hlášení o bombové hrozbě, ale dnes jsme zasahovali 225krát,“ řekl Kierzkowski.

„Pokaždé jsme asistovali policii, která v některých případech školu po dobu prohledávání objektu evakuovala,“ dodal mluvčí. Poznamenal, že falešné poplachy nebyly příliš věrohodné a také se ani v jednom případě nepotvrdily.

Starosta varšavské čtvrti Wola Krzysztof Strzalkowski podle agentury poukázal na to, že návrat do škol 1. září provázejí každý rok falešné bombové výhrůžky. „Je to obzvláště obtížné pro nejmladší žáky, kteří začínají se školní výukou. Je to pro ně velmi, velmi stresující,“ dodal Strzalkowski.

Všechny středeční falešné bombové výhrůžky policie vyšetřuje a po vinících pátrá. Uvedené jednání je v Polsku trestným činem, ze který pachateli hrozí až osm let vězení.