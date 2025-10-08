V polském Sejmu se pije jako o závod, maršálek tvrdě omezil přístup do baru

Dneska se sejmu jak maršálek Sejmu? Právě předseda polského zákonodárného sboru byl nyní donucen proti nadměrné konzumaci alkoholických nápojů v parlamentním baru zakročit. Donutila ho k tomu série potyček a verbálních útoků v posvátné baště polské demokracie.
Poslední zdokumentovaný pijácký exces na půdě Sejmu se odehrál letos v srpnu, kdy poslanci opoziční partaje Právo a spravedlnost (PiS) v parlamentní restauraci hlučně slavili inauguraci prezidenta Karola Nawrockého.

Podle deníku Rzeczpospolita zpívali „kontroverzní“ písně, kterými politikům z vládnoucí Občanské platformy (PO) hrozili několikaletými tresty vězení. To se nelíbilo dvěma přítomným senátorkám PO a vzápětí vypukl incident, u něhož musela zasahovat parlamentní stráž. Údajně málem došlo i na rány pěstí.

Verze události se liší: podle koaličních politiků „pisácký“ poslanec Dariusz Matecki dámy provokoval a vulgárně je urážel. „Arogance, nadutost, obyčejná hrubost. Hulváti se chovali jako páni. Opilá chátra v parlamentní restauraci pod vedením Mateckého... vulgárně napadla senátorky koalice. Řvali na na ně, ať ‚táhnou do prdele‘. Málem došlo k rvačce,“ popsal incident jeden koaliční zákonodárce.

Zákaz „banderismu“, jedno veto za druhým. Prezident Nawrocki začal zostra

Matecki přispěchal se zcela odlišnou verzí: prý se svými spolustraníky poklidně seděl a spořádaně slavil slavnostní přísahu nového prezidenta, když byl náhle napadeni senátorkami. „Jestli jsem byl opilý? Už rok jsem se alkoholu ani nedotkl, protože bojuji s rakovinou. Nebyli jsme vulgární. To spíše dámy z Občanské platformy se k nám chovaly tímto způsobem,“ tvrdí poslanec PiS.

Jisté je, že nejde o izolovaný incident. Letos v květnu se tentýž Matecki dostal do potyčky s populárním hercem Jackem Kopczyńským, který předtím v prostorách baru pokřikoval urážky na adresu bývalého ministra spravedlnosti za PiS. Herec údajně poslance tahal za kravatu, dalšího udeřil. Po zásahu parlamentní stáže nadýchal přes jedno promile a byl obviněn z napadení veřejného činitele.

Maršálek Sejmu Szymon Holownia proto nyní rozhodl, že do parlamentní restaurace budou mít přístup jen poslanci, hosty si tam už vodit nesmí. „Rozhodnutím velitele parlamentní stráže bylo právo vstupu do tohoto místa omezeno výhradně na poslance, senátory, poslance Evropského parlamentu a bývalé zákonodárce,“ cituje deník Rzeczpospolita tiskové oddělení Kanceláře Sejmu.

