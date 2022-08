V polské Odře uhynuly tuny ryb. Úřady jsou liknavé, lidé chtějí znát viníka

Zástupkyně hlavního inspektora ochrany životního prostředí Magda Gosková ve středu před novináři uvedla, že problém se týká pěti vojvodství, ale ve vodě se aktuálně nenachází dříve objevená toxická sloučenina mesitylen, používaná podle televize při výrobě benzínů s vysokým oktanovým číslem.

Šéf povodí Przemysław Daca přičetl stav Odry tomu, že do řeky byla nejspíše vypuštěna nějaká látka zvenčí, která způsobila i vysoké okysličení vody, zcela netypické v období vysokých teplot podnebí.

Pawel Wita @witapawel Wyglada na to, że #odra jest już dziś efektywnie martwa. Po wczorajszych zdjęciach ryb dziś widać martwe bobry. Co robi @Kaminski_M_ i @MSWiA_GOV_PL? Za zignorowanie największego kryzysu ekologicznego na jednej z największych polskich rzek należą się dymisje. https://t.co/1p7a9ipimk https://t.co/mzTqonSR7F oblíbit odpovědět

Z Odry bylo podle Dacy vyloveno okolo pěti tun uhynulých ryb. Vzhledem k tomu, že další ryby nehynou, má za to, že látka, která úhyn zavinila, se už v řece rozpustila. Řeka na tom podle něj není tak zle, jak by se mohlo zdát, nejde o úplnou zkázu Odry. „Spoléháme na to, že příslušné služby a orgány co nejdříve vypátrají a potrestají zločince, který nám Odru znečistili,“ prohlásil.

Lidé kvůli tunám uhynulých ryb již podali na prokuratuře trestní oznámení, ale experti přiznávají, že se znečištěním momentálně nemohou nic udělat, uvedl list Gazeta Wyborcza.

„Je to opravdová katastrofa, pokud jde o stav ryb v Odře. Starali jsme se o ně léta, vypouštěli jsme ryby do řeky, chránili je a omezovali rybolov. Ale to, co se stalo, nenapravíme za deset let,“ řekl listu Andrzej Šwientach, který vede rybářský spolek ve Vratislavi.

Úřady momentálně doporučují lidem žijícím u řeky, aby se v Odře nekoupali, nepouštěli do ní ani své psy, nelovili v řece ryby a nepojídali je. Na sociálních sítích se dokonce objevily i snímky mrtvých bobrů v řece.