Polsko v noci z úterý na středu zaznamenalo „bezprecedentní“ průnik ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Několik z nich sestřelilo. Trosky jednoho z bezpilotních strojů zničily dům v obci Wyryki. Polský premiér Donald Tusk varoval, že země je nejblíž válečnému konfliktu od konce druhé světové války, Rusko uvedlo, že zasáhnout Polsko nemělo v plánu.
Autor: ČTK
Polsko krátce před čtvrtou hodinou ranní oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily drony. Označilo to za „akt agrese, který představoval skutečné ohrožení bezpečnosti našich občanů“.
Autor: Reuters
Polsko uvedlo, že velká část ruských bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska. Náčelník generálního štábu běloruské armády Pavel Muravejka tvrdí, že drony, které vletěly do polského vzdušného prostoru, tak učinily omylem poté, co byly jejich navigační systémy zablokovány. Dodal, že část z nich Bělorusko samo sestřelilo.
Autor: Reuters
Polská armáda apelovala na obyvatele východních oblastí země, aby zůstali doma a v případě nálezu zbytků dronů se k troskám nepřibližovali, nepřenášeli je a nedotýkali se jich.
Autor: Profimedia.cz
Zbytek ruského dronu u obce Wohyń. Pět dronů a trosky neznámé rakety se našly v Lublinském vojvodství, které hraničí jak s Ukrajinou tak s Běloruskem, a po jednom dronu v Lodžském a ve Varmijsko-Mazurském vojvodství.
Autor: ČTK
Obyvatelé obce Wyryki, kde trosky dronu poškodily zdejší dům, slyšeli hlasitou explozi. Způsobila podle nich paniku.
Autor: ČTK
Mimořádná bezpečnostní situace uzavřela letiště v Řešově a Lublinu, stejně jako obě letiště ve Varšavě.
Autor: Profimedia.cz
Vážnost situace dokumentuje fakt, že Varšava požádala spojence o aktivaci čtvrtého článku Severoatlantické smlouvy, který počítá s konzultacemi v případě ohrožení některé z členských zemí.
Autor: ČTK
Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, prohlásil premiér Donald Tusk. Dodal nicméně, že země teď není ve válečném stavu.
Autor: Profimedia.cz
Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová varovala, že narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony bylo úmyslné, nikoli náhodné. Ruská válka se podle ní vyostřuje.
Autor: Profimedia.cz
Rusko uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. S Varšavou je nicméně prý připravené na toto téma jednat.
Autor: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo, Reuters
Ruský chargé d’affaires ve Varšavě Andrej Ordaš předtím prohlásil, že drony přiletěly z Ukrajiny. Polsko podle něj nepředložilo důkaz, že jsou ruské.
Autor: Reuters