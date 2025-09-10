Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl dnes postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného influencera a jednu z...
Od naší spolupracovnice v Izraeli Linka přijala hlášení o příjezdu vojenské policie, byl aktivován poplašný systém a davy ultraortodoxních Židů se hrnuly k domu. Takto podle izraelských médií probíhají akce proti tomu, aby byl zatčen...
Proměny české energetiky způsobené novými elektrárnami i toky elektřiny v celé energetické soustavě pomáhá už přes rok řešit Elektroenergetické datové centrum (EDC). „Jsme na začátku a sdílení...
Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...
V politických kuloárech a v zákulisí se o tom dlouhé měsíce mluvilo: část peněz, které získávala skupina kolem kontroverzního podnikatele Michala Redla v kauze Dozimetr, měla skončit v hnutí...
Česká republika je kvůli středečnímu aktu ruské agrese připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. V tiskové zprávě to...
Protikorupční policie rozšířila seznam obviněných v případu Dozimetr. Podle zjištění serveru Odkryto.cz detektivové NCOZ ve středu obvinili někdejšího generálního ředitele pražského dopravního...
Úterní izraelský útok na katarskou metropoli Dauhá vyvolal v obyvatelstvu malého emirátu v Perském zálivu velký šok. A vztek nejen na útočníky, ale i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se...
Lubomír Zaorálek (Stačilo!) tvrdí, že ruské drony, které v noci na středu narušily polský vzdušný prostor mohly být ovládány Ukrajinou. Řekl to ve večerní předvolební debatě na CNN Prima News....
Premiér Petr Fiala chce i po říjnových sněmovních volbách dál vládnout ve stejném nebo podobném formátu jako doposud. Doufá, že mu to umožní výsledek stran zastoupených ve vládní koalici v končícím...
Po úterním žhářském útoku v Berlíně zůstává bez proudu 13 700 domácností na jihovýchodě města, plné obnovení dodávek se očekává nejdříve ve čtvrtek večer. Ve středu večer o tom informoval...
Klíčovou roli při zneškodňování ruských dronů nad Polskem sehrály letouny F-35 nizozemského letectva. Rychlé zavádění nejnovějších technologií – včetně strojů 5. generace a umělé inteligence –...