Polsko v noci z úterý na středu zaznamenalo „bezprecedentní“ průnik ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Několik z nich sestřelilo. Trosky jednoho z bezpilotních strojů zničily dům v obci Wyryki. Polský premiér Donald Tusk varoval, že země je nejblíž válečnému konfliktu od konce druhé světové války, Rusko uvedlo, že zasáhnout Polsko nemělo v plánu.
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025) Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025) Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025) Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025) Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025) Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025) Portál Flightradar24.com ukazuje, jak se letadla vyhýbají částem Polska.... Mimořádné zasedání polské vlády (10. září 2025) Polský premiér Donald Tusk na mimořádném jednání vlády. (10. září 2025) Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová Polští vojáci hlídkují v ulicích poté, co dron zasáhl obytnou budovu v obci... Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025)

10. září 2025  21:44,  aktualizováno  11.9 6:12

11. září 2025

11. září 2025

11. září 2025

11. září 2025

10. září 2025  22:22,  aktualizováno  22:35

10. září 2025  21:37

10. září 2025  21:14

10. září 2025  20:49,  aktualizováno  21:01

10. září 2025

10. září 2025  20:27

10. září 2025  20:20

