Rozhodl, aby se přistávalo ve Smolensku. Za polskou tragédii dostal podmínku

Letadlo s Kaczyńským a dalšími 95 lidmi na palubě se zřítilo 10. dubna 2010 u Smolenska, kam se polská delegace jela poklonit památce Poláků zavražděných na jaře 1940 sovětskou tajnou policií. Neštěstí nikdo nepřežil. Mezi oběťmi byla tehdy například polská první dáma, řada poslanců nebo mnoho představitelů klíčových státních institucí, armády či církve.



Na soud se kvůli přípravám cesty obrátili příbuzní více než deseti obětí leteckého neštěstí. V procesu, který se táhl několik let a během něhož vypovídal například expremiér a současný šéf Evropské rady Tusk, šlo například o výběr letiště, kde měl prezidentský speciál přistát.

Prokurátor Przemyslaw Ścibisz minulý měsíc řekl, že to hlavně Arabski nese odpovědnost za to, že stroj přistával na nefunkčním letišti ve Smolensku. To Rusové využívali jen příležitostně.

Obhájce Arabského tvrdil, že někdejší šéf premiérovy kanceláře pouze určoval termíny letů nejdůležitějších lidí v zemi a technická stránka věci nebyla v jeho kompetenci.

„Šéf kanceláře tehdy neměl kompetence, znalosti, aby zkoumal, zjistil a vyhodnotil, jestli se let mohl konat,“ cituje portál wp.pl advokáta Arabského Andrzeje Bednarczyka.

Zda se proti čtvrtečnímu rozsudku některá ze stran odvolá, není zatím jasné. Kromě Arabského soud dal šestiměsíční podmínku s ročním odkladem ještě bývalé úřednici premiérovy kanceláře. Jednoho jejího kolegu a dva pracovníky polského velvyslanectví v Moskvě zprostil viny.

Současná vláda shazuje vinu na Donalda Tuska

Podle politiků a stoupenců současné vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) nese odpovědnost za leteckou havárii někdejší Tuskova vláda. „V porovnání se škodami, které vznikly, jde o rozsudek symbolický,“ reagovala na dnešní verdikt mluvčí PiS Anita Czerwińská.

Letecké neštěstí ve Smolensku Poláky i po více než devíti letech rozděluje. Zatímco většina lidí věří, že šlo o nešťastnou nehodu, část je stále přesvědčena o tom, že šlo o předem plánovaný atentát. Jde zejména o příznivce PiS.

Prezident Lech Kaczyński, spoluzakladatel PiS, byl bratrem-dvojčetem předsedy této národně-konzervativní strany Jaroslawa Kaczyńského. Ten si se svými stoupenci každý desátý den v měsíci připomíná smrt svého bratra.

V souvislosti s neštěstím byl doposud pravomocně odsouzen jen někdejší zástupce šéfa ochranky nejdůležitějších politiků v Polsku Pawel Bielawny. Předloni mu odvolací soud potvrdil jedenapůlletý podmínečný trest s odkladem na tři roky kvůli pochybením při ochraně polských delegací, které se do Smolensku vydaly 10. dubna 2010 i o tři dny dříve.

