Na tiskové konferenci pak Sikorski oznámil uzavření posledního ruského konzulátu v zemi, který je v Gdaňsku; zároveň ale upozornil, že nejde o úplnou odpověď na ruské počínání.
Ze sabotáže na polské železnici jsou podezřelé dvě osoby s ukrajinským občanstvím působící v ruských službách, prohlásil v úterý polský premiér Donald Tusk. Podezřelí podle něj hned po sabotáži odcestovali z Polska.
„Cizí (zpravodajské) služby v posledních dnech podnikly akce, které mohly způsobit železniční neštěstí a smrt mnoha lidí. Cizí stát vyslal dobře vycvičené diverzanty. Jen zázrakem nedosáhli svého cíle. Ruská (vojenská rozvědka) GRU si na špinavou práci najímá vykonavatele pod falešnou vlajkou. Tentokrát se nejednalo jen o sabotáž jako dříve, ale o akt státního terorismu, protože jasným záměrem bylo způsobit oběti na životech,“ prohlásil Sikorski.
„Naše reakce nebude jen diplomatická, o čemž budeme informovat v příštích dnech,“ řekl ministr.
Upozornil také, že Rusko opakovaně varoval, že pokud nepřestane s nepřátelskými činy proti Polsku, bude následovat další omezení ruské diplomatické a konzulární přítomnosti v zemi. Rusko ovšem nejenže nepřestalo se sabotážemi v Polsku, ale naopak tyto útoky eskaluje.
„V souvislosti s tím – ale to nebude naše úplná odpověď – jsem přijal rozhodnutí odvolat souhlas s působením posledního ruského konzulátu (v Polsku), konzulátu v Gdaňsku,“ řekl.