Státní terorismus! Počítejte s odpovědí, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům

  10:57
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. V projevu před poslanci Sejmu, dolní komoře parlamentu, se přitom podle médií zmínil o ruské vojenské rozvědce GRU.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025) | foto: Reuters

Na tiskové konferenci pak Sikorski oznámil uzavření posledního ruského konzulátu v zemi, který je v Gdaňsku; zároveň ale upozornil, že nejde o úplnou odpověď na ruské počínání.

Ze sabotáže na polské železnici jsou podezřelé dvě osoby s ukrajinským občanstvím působící v ruských službách, prohlásil v úterý polský premiér Donald Tusk. Podezřelí podle něj hned po sabotáži odcestovali z Polska.

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži. Znají podezřelé

„Cizí (zpravodajské) služby v posledních dnech podnikly akce, které mohly způsobit železniční neštěstí a smrt mnoha lidí. Cizí stát vyslal dobře vycvičené diverzanty. Jen zázrakem nedosáhli svého cíle. Ruská (vojenská rozvědka) GRU si na špinavou práci najímá vykonavatele pod falešnou vlajkou. Tentokrát se nejednalo jen o sabotáž jako dříve, ale o akt státního terorismu, protože jasným záměrem bylo způsobit oběti na životech,“ prohlásil Sikorski.

„Naše reakce nebude jen diplomatická, o čemž budeme informovat v příštích dnech,“ řekl ministr.

Rusofobie v Polsku vzkvétá, reaguje Kreml na obvinění ze sabotáže na železnici

Upozornil také, že Rusko opakovaně varoval, že pokud nepřestane s nepřátelskými činy proti Polsku, bude následovat další omezení ruské diplomatické a konzulární přítomnosti v zemi. Rusko ovšem nejenže nepřestalo se sabotážemi v Polsku, ale naopak tyto útoky eskaluje.

„V souvislosti s tím – ale to nebude naše úplná odpověď – jsem přijal rozhodnutí odvolat souhlas s působením posledního ruského konzulátu (v Polsku), konzulátu v Gdaňsku,“ řekl.

19. listopadu 2025,  aktualizováno 

