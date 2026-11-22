Polský premiér Donald Tusk označil incident už v pátek za provokaci. Zároveň poukázal na možnou souvislost s tím, že v Polsku probíhá cvičení vojáků takzvané koalice ochotných, která sdružuje země podporující Ukrajinu.
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„Ruská provokace“. Do Polska dopadly tři objekty včetně rakety Ch-101
Do vzdušného prostoru států na východním křídle NATO už během války na Ukrajině opakovaně pronikly ruské drony,což zvýšilo obavy z možného rozšíření konfliktu.
O narušení polského vzdušeného prostoru bude v pondělí v Bruselu jednat Severoatlantická rada. Generální tajemník NATO Mark Rutte už v sobotu ujistil, že aliance je připravena bránit každý centimetr polského území.