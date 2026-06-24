„Zní to jako oznámení chystané provokace. Očekávám útok na ruské území pod falešnou vlajkou, na který Putin zareaguje,“ vzkázal Sikorski.
Připomněl gliwický incident z roku 1939, kdy nacistické Německo fingovalo polský útok na rozhlasovou stanici u německo-polských hranic, aby si vytvořilo záminku k rozpoutání druhé světové války.
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„Připomínám, že v srpnu 1939 Abwehr zinscenoval ‚polský‘ útok na rozhlasovou stanici v Gliwicích, aby získal záminku k válce,“ dodal ministr.
Jeho obavy vyvolal Putinův úterní projev k absolventům vojenských akademií.
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„Západ nyní otevřeně prohlašuje, že se připravuje na válku s námi, a zvyšuje vojenské výdaje i rozpočty na útočné zbraně. Aby ospravedlnili tyto výdaje a radikální militarizaci svých států, lídři NATO a Evropské unie nadále spoléhají na nepravdivá tvrzení o údajné ruské vojenské hrozbě,“ prohlásil ruský prezident podle portálu Kyiv Post.
Podle něj Západ nejprve vytváří hrozby vůči Rusku a „nutí“ Moskvu reagovat, aby ji následně obvinil „ze všech smrtelných hříchů“.
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„I po zrádném útoku na Sovětský svaz z 22. června 1941 se Západ v čele s hitlerovským Německem snažil obvinit SSSR a Stalina z agrese proti kolektivnímu Západu,“ dodal ruský prezident.
Jeho slova přicházejí poté, co ruská zahraniční rozvědka v květnu obvinila Ukrajinu z příprav na vypouštění dronů z lotyšských vojenských základen. Zároveň varovala, že členství v NATO Lotyšsko „neochrání“.
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Představitelé lotyšských zpravodajských služeb uvedli, že Rusko může připravovat hybridní provokace proti pobaltským státům nebo Polsku, aby vyvinulo tlak na členské země NATO a přimělo je omezit podporu Ukrajině.