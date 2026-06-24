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Nové Gliwice? Může zinscenovat útok, vykládá si Sikorski Putinova slova

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  10:48
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski vystupuje na tiskové konferenci...

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski vystupuje na tiskové konferenci Německo-polského fóra na ministerstvu zahraničí v Berlíně. (17. června 2026) | foto: CLEMENS BILAN / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

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Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski varoval, že Moskva možná připravuje zinscenovanou provokaci na ruském území, kterou by následně využila jako záminku k další eskalaci války. Situaci přitom přirovnal k postupu nacistického Německa před invazí do Polska v roce 1939. Reagoval tak na slova ruského vůdce Vladimira Putina, že Západ záměrně vytváří obraz ruské hrozby, aby ospravedlnil militarizaci.

„Zní to jako oznámení chystané provokace. Očekávám útok na ruské území pod falešnou vlajkou, na který Putin zareaguje,“ vzkázal Sikorski.

Připomněl gliwický incident z roku 1939, kdy nacistické Německo fingovalo polský útok na rozhlasovou stanici u německo-polských hranic, aby si vytvořilo záminku k rozpoutání druhé světové války.

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„Připomínám, že v srpnu 1939 Abwehr zinscenoval ‚polský‘ útok na rozhlasovou stanici v Gliwicích, aby získal záminku k válce,“ dodal ministr.

Jeho obavy vyvolal Putinův úterní projev k absolventům vojenských akademií.

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„Západ nyní otevřeně prohlašuje, že se připravuje na válku s námi, a zvyšuje vojenské výdaje i rozpočty na útočné zbraně. Aby ospravedlnili tyto výdaje a radikální militarizaci svých států, lídři NATO a Evropské unie nadále spoléhají na nepravdivá tvrzení o údajné ruské vojenské hrozbě,“ prohlásil ruský prezident podle portálu Kyiv Post.

Podle něj Západ nejprve vytváří hrozby vůči Rusku a „nutí“ Moskvu reagovat, aby ji následně obvinil „ze všech smrtelných hříchů“.

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„I po zrádném útoku na Sovětský svaz z 22. června 1941 se Západ v čele s hitlerovským Německem snažil obvinit SSSR a Stalina z agrese proti kolektivnímu Západu,“ dodal ruský prezident.

Jeho slova přicházejí poté, co ruská zahraniční rozvědka v květnu obvinila Ukrajinu z příprav na vypouštění dronů z lotyšských vojenských základen. Zároveň varovala, že členství v NATO Lotyšsko „neochrání“.

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Představitelé lotyšských zpravodajských služeb uvedli, že Rusko může připravovat hybridní provokace proti pobaltským státům nebo Polsku, aby vyvinulo tlak na členské země NATO a přimělo je omezit podporu Ukrajině.

Válka na Ukrajině

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