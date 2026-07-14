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Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun

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  15:30
Stíhací letoun F-16 polského letectva (10. února 2025)

Stíhací letoun F-16 polského letectva (10. února 2025) | foto: JAKUB KACZMARCZYK / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Polské stíhačky kolem 12:00 SELČ zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20, řekl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Když polští piloti s posádkou ruského letounu navázali kontakt a dali jí najevo, že má prostor opustit, letadlo odletělo směrem do Ruska.

Piloti polských F-16 ruské letadlo zachytili asi 30 kilometrů od polského pobřežního města Ustka.

„Jde po dlouhé době o první ruský pokus přiblížit se k naší námořní hranici s cílem vysledovat naše systémy protivzdušné obrany,“ řekl Kosiniak Kamysz. Tento incident podle něj dokládá, že Rusko je nadále nepřátelské vůči NATO.

Stíhačky NATO vzlétly k ruskému letounu. Nad Baltem letěl s vypnutým odpovídačem

Agentura PAP píše, že ruské průzkumné letouny pravidelně létají nad Baltským mořem, často ale mají vypnuté transpondéry a neinformují o svých letových plánech. Je pak těžší je vysledovat.

Polská a spojenecká letadla ruské vojenské aktivity v oblasti Baltského moře sledují v rámci mise NATO Baltic Air Policing. Hlídkují ve vzdušném prostoru nad Baltským mořem a v členských zemích NATO, které s ním sousedí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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