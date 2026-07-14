Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun

Piloti polských F-16 ruské letadlo zachytili asi 30 kilometrů od polského pobřežního města Ustka.
„Jde po dlouhé době o první ruský pokus přiblížit se k naší námořní hranici s cílem vysledovat naše systémy protivzdušné obrany,“ řekl Kosiniak Kamysz. Tento incident podle něj dokládá, že Rusko je nadále nepřátelské vůči NATO.
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Stíhačky NATO vzlétly k ruskému letounu. Nad Baltem letěl s vypnutým odpovídačem
Agentura PAP píše, že ruské průzkumné letouny pravidelně létají nad Baltským mořem, často ale mají vypnuté transpondéry a neinformují o svých letových plánech. Je pak těžší je vysledovat.
Polská a spojenecká letadla ruské vojenské aktivity v oblasti Baltského moře sledují v rámci mise NATO Baltic Air Policing. Hlídkují ve vzdušném prostoru nad Baltským mořem a v členských zemích NATO, které s ním sousedí.
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