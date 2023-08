Vylep plakát, vykolej vlak. Ruská GRU v Polsku verbovala špiony mezi amatéry

Ještě než došlo na vykolejování vlaků, polské tajné služby síť amatérských špionů rozbily. Nejdřív ji chtěly jen sledovat, ale situace byla čím dál naléhavější. Podle úřadů operace GRU představovaly nejvážnější hrozbu na půdě Severoatlantické aliance od začátku války na Ukrajině.

„Eliminovali jsme ji, ale širší hrozba zůstává,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden z polských vyšetřovatelů. Ruské tajné služby nikam nezmizely a příště se pokusí vyhnout chybám, které udělaly. Ultimátním cílem Rusů bylo narušit dodávky zbraní, které Západ Ukrajině už téměř výhradně posílá přes Polsko.

A protože je ruská armáda neschopná dodávané zbraně zničit dřív, než se dostanou do ukrajinských rukou, rozhodla se vydat nenápadnější a zdlouhavější cestou. Cestou sabotáže.

V této operaci se však GRU neobrátila na své operativce. Zkazili už přece tolik akcí. Navíc Polsko vyhostilo už víc než čtyři desítky ruských diplomatů, čti agentů. Ne, zde chtěla Moskva vybudovat síť amatérských špionů a dosáhnout dvou zdánlivě nesouvisejících věcí – oslabení polské trasy a vyvolání spirály hněvu vůči ukrajinským uprchlíkům, kterých je v Polsku stále kolem milionu.

Navíc, v případě neúspěchu by Kreml nepřišel o tolik svých lidí. Což nyní platí. Podle listu The Washington Post je v polské vazbě dvanáct Ukrajinců, zatčen byl také jeden Rus a tři Bělorusové. Moskva se rovněž domnívala, že touto cestou by na ni nepadlo podezření.

Potenciální rekruty GRU hledala na polských ruskojazyčných kanálech na Telegramu vyhledávaných ukrajinskými běženci či na portálech nabízejících práci. Právě pracovní nabídky byly prvním háčkem, na který se budoucí amatérští agenti měli chytit.

Inzeráty se začaly objevovat zkraje tohoto roku a pro uprchlíky byly příležitostí, jak si rychle vydělat peníze, byť nabízená mzda nebyla právě štědrá. Většina zájemců pocházela z východu Ukrajiny, oslovení představitelé polských úřadů však podle WP zdůraznili, že motivací těchto lidí nebylo proruské cítění, šlo jen o peníze.

Rekruty přitom hledala mezi nejmladšími lidmi. Většině z nich bylo kolem dvaceti let a jednomu dokonce pouhých šestnáct. Rusové měli zřejmě za to, že nebudou budit příliš pozornosti. Neznámý zaměstnavatel platil v kryptoměnách nebo prostřednictvím převodů z nedohledatelných bankovních účtů. V přepočtu nabízel až 260 korun za drobné práce, třeba lepení plakátů. Ty nesly hesla jako: „Polsko není Ukrajina.“ „NATO, jdi domů.“ „Nebuď Biden.“

Ti, kteří je byli ochotní šířit, brzy dostali další úkoly. Během pár týdnů jim bylo zadáno, aby sledovali polské přístavy, instalovali kamery k železnicím a sledovací zařízení na vojenské dodávky. Ostatně vyčuhující kamera, které si všiml náhodný kolemjdoucí nedaleko Přemyšle – města u ukrajinských hranic, jež se po začátku války stalo významnou křižovatkou pro utíkající Ukrajince – vedla k odhalení mnoha dalších kamer a nakonec i celé sítě špionů-amatérů.

Prozrazená kamera mimochodem fungovala na solární energii a natočený materiál přenášela na online úložiště, kde byl přístupný jen tomu, kdo znal heslo. „Každá buňka sítě měla vedoucího, důvěryhodného člena ruských tajných služeb,“ popsala polská Agentura vnitřní bezpečnosti (ABW).

Lidé na nižších pozicích obvykle neznali jeden druhého a nevěděli víc, než bylo potřeba. S tím, jak se zakázky měnily, však i mladým rekrutům docházelo, že se asi nevědomky stali poskoky Kremlu. V březnu pak přišlo nejnáročnější zadání – vykolejit vlak s nákladem zbraní pro Ukrajinu. Podle ABW se nejméně dva rekruti upsali k tomu, že útok na vlak provedou. Už byly prý stanoveny i lokace a čas akce.

„Toto je první známka, že se Rusové snaží v Polsku zorganizovat sabotáž, ba přímo teroristický útok,“ upozorňuje vládní zmocněnec pro bezpečnost polského informačního prostoru Stanislaw Zaryn. Plán se přitom rozběhl v době, kdy Kyjev připravoval svou dlouho očekávanou protiofenzivu a na Ukrajinu mířila těžká technika včetně tanků Leopard.

Dva zamilovaní s účtem v kryptoměnách

Jednou z podezřelých je devatenáctiletá Běloruska Marija Medveděvová. I s jejím přítelem Vladislavem Posmitjuchou ji policie zadržela v době, kdy společně cestovali po Polsku. Její otec si předtím všiml četných výletů a dcery se zeptal, kde na ně bere peníze. Dozvěděl se jen, že dívčin milý má několik kryptoúčtů, kam mu chodí peníze z Ruska za nějaké akce.

„Řekla, že Vladislav pracuje na nějaké vysoké pozici, o které jí nic neříká,“ popsal Medveděv. Dívka se do Polska přestěhovala loni, aby ve Varšavě studovala žurnalistiku, a zpočátku se nezdálo, že by nějak tíhla k Rusku. Už doma v Bělorusku chodila na protivládní demonstrace a na sítě vystavila například vázu tulipánů v ukrajinských barvách.

Otec ji podle svých slov vybízel, aby se s o deset let starším Vladislavem rozešla. A když chtěl další detaily k nákladným výletům, na které jí otcovo kapesné nemohlo stačit, odpověděla, že ji přítel požádal, aby si otevřela účet na kryptoměny a bankovní účet na její jméno. „Ale nedovoloval jí, aby ho používala,“ říká Medveděv s tím, že Posmitjucha vlastnil všechna hesla a u dívky se stavoval na svých cestách mezi Běloruskem a Ruskem.

První problémy přišly počátkem letošního března, kdy dívka navzdory očekáváním nezavolala domů. Její babička měla narozeniny, rodina se tak divila, že jí nepopřála. Zpátky už se jí otec nedovolal. O týden později se mu naopak ozvali z polského ministerstva zahraničí s informací, že jeho dcera byla zatčena pro podezření ze špionáže, konkrétně ze sledování s cílem získat informace o zařízeních kritické infrastruktury.

Oba Bělorusy zatkli ve Gdyni, kde hodlali špehovat přístav v době, kdy přijal velkou dodávku zbraní. Od té doby je dívka ve vazbě ve městě Lublin. „Nic neudělala. Je jen svědek, tak si ji nechávají,“ tvrdí otec. Polská strana to však rozporuje. Medveděvová si prý byla dobře vědoma skutečné povahy úkolů, které spolu se svým partnerem plnila.

„Neznepokojovalo ji to a dostávala za to peníze,“ uvedla ABW. Také Vladislavův otec v běloruských médiích prohlásil, že jsou obvinění proti jeho synovi šílený nesmysl.

Poláci přiznávají, že na mapě celého ruského schématu ještě existuje několik slepých míst. Nevědí například, kteří ruští operativci celou síť řídili. Při vyšetřování však přišli i na další podezřelé. Například na dvacetiletého ruského hokejistu, jehož v Polsku nachytali, jak pozoruje ukrajinsko-polské hraniční přechody. Vyšetřovatelé navíc získali důkazy, že GRU plánovala další operace. Rekruty žádala, aby provedli žhářské útoky a dokonce i vraždu.