Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO

  16:41
Pět ruských dronů, které v noci na středu pronikly do polského vzdušného prostoru, mířilo přímo k základně Severoatlantické aliance na letišti Řešov-Jasionka, přes které proudí západní vojenská technika na Ukrajinu, uvádí německá média s odvoláním na předběžné polské vyšetřování.

Deník Die Welt uvádí, že tři z pěti dronů, které se pohybovaly přímým směrem k letišti, sestřelily nizozemské stíhačky F-35, další dva se zřítily za zatím nevyjasněných okolností.

Německé protivzdušné systémy Patriot na polském letišti Řešov-Jasionka, přes které proudí západní vojenská technika na Ukrajinu. (6. března 2025)
Polské letiště Řešov-Jasionka, přes které proudí západní vojenská technika na Ukrajinu. (6. března 2025)
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Německé protivzdušné systémy Patriot na polském letišti Řešov-Jasionka, přes které proudí západní vojenská technika na Ukrajinu. (6. března 2025)
Právě přes Polsko směřují největší dodávky západní vojenské pomoci na Ukrajinu, která se od roku 2022 brání rozsáhlé ruské ozbrojené agresi.

Test obrany, který pro Polsko nedopadl dobře? Jaký byl pravý úkol ruských dronů

Nejmenovaný vysoce postavený důstojník NATO Weltu řekl, že s největší pravděpodobností šlo o záměrný čin vzhledem k tomu, že v noci na středu do polského vzdušného prostoru vletělo 22 až 25 dronů. Už kvůli tomuto počtu je pravděpodobné, že nešlo o nedopatření, píše Welt. Ve středu dopoledne další dva bezpilotní letouny vletěly do Litvy.

Zástupci NATO předpokládají, že šlo o zkoušku toho, jak rychle Aliance zareaguje a jaké prostředky k tomu nasadí. Nedomnívají se, že by šlo o přímý útok, protože v troskách zničených strojů nebyly nalezeny žádné výbušniny.

Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, jsme připraveni jednat, uvedlo Rusko

Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl nebo dokonce o útok. Byl to první případ, kdy se letadla a dalších technika členských států NATO přímo podílela na zničení cizích vojenských prostředků nad územím Aliance.

