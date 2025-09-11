Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Deník Die Welt uvádí, že tři z pěti dronů, které se pohybovaly přímým směrem k letišti, sestřelily nizozemské stíhačky F-35, další dva se zřítily za zatím nevyjasněných okolností.
Právě přes Polsko směřují největší dodávky západní vojenské pomoci na Ukrajinu, která se od roku 2022 brání rozsáhlé ruské ozbrojené agresi.
|
Test obrany, který pro Polsko nedopadl dobře? Jaký byl pravý úkol ruských dronů
Nejmenovaný vysoce postavený důstojník NATO Weltu řekl, že s největší pravděpodobností šlo o záměrný čin vzhledem k tomu, že v noci na středu do polského vzdušného prostoru vletělo 22 až 25 dronů. Už kvůli tomuto počtu je pravděpodobné, že nešlo o nedopatření, píše Welt. Ve středu dopoledne další dva bezpilotní letouny vletěly do Litvy.
Zástupci NATO předpokládají, že šlo o zkoušku toho, jak rychle Aliance zareaguje a jaké prostředky k tomu nasadí. Nedomnívají se, že by šlo o přímý útok, protože v troskách zničených strojů nebyly nalezeny žádné výbušniny.
|
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, jsme připraveni jednat, uvedlo Rusko
Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl nebo dokonce o útok. Byl to první případ, kdy se letadla a dalších technika členských států NATO přímo podílela na zničení cizích vojenských prostředků nad územím Aliance.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz