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Potvrzeno. Do Polska dopadla ruská střela, Varšava si předvolala velvyslance

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  16:39aktualizováno  16:54
Objekt, který ve čtvrtek dopadl na polské území, byla střela Ch-101 vyrobená v Rusku, potvrdila polská prokuratura. Polský premiér Donald Tusk oznámil, že ministerstvo zahraničí si kvůli dopadu ruské střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila.

Válka na Ukrajině

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Střela narušila vzdušný prostor na východě Polska v noci na čtvrtek. K zásahu proti ni polská armáda vyslala vojenský letoun F-16. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili přibližně deset metrů velký kráter.

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
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„Během ruského masivního raketového útoku na západní Ukrajinu byl narušen polský vzdušný prostor,“ oznámil Tusk bezprostředně po incidentu na síti X s tím, že svolává koordinační tým za účasti ministra obrany a obranných složek.

Už v ten okamžik uvedl, že objekt byl s největší pravděpodobností ruská střela Ch-101. Vyšetřování ale podle něj pokračovalo a Varšava si chtěla být jistá typem střely i tím, kdo ji odpálil. Polská prokuratura pak v pátek oficiálně potvrdila, že je střela ruské výroby.

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Podle mluvčího lublinské prokuratury Marcina Kozaka, která incident vyšetřuje, zkoumání na místě nalezených fragmentů objektu i místa dopadu pokročilo a lze už „kategoricky“ prohlásit, o co se jednalo.

„Máme co do činění se střelou Ch-101. Byla vyrobena ve druhém čtvrtletí roku 2026 v jednom ze závodů v Moskevské oblasti na území Ruské federace,“ řekl Kozak na tiskové konferenci.

K vyšetřování se podle Kozaka připojil odborník z Ukrajiny, který do Lublinu dorazil ve čtvrtek odpoledne.

„Tento expert neměl žádné pochybnosti. Proto mohu učinit tak důrazná prohlášení,“ dodal mluvčí okresní prokuratury a poděkoval Ukrajině za rychlou reakci a pomoc při zkoumání zbraně. „Takové střely dopadají na Ukrajinu každý den,“ řekl dále Kozak s tím, že Ukrajina má s ruskými střelami větší zkušenosti než kterákoliv jiná evropská země.

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Vyšetřovatelé podle serveru Rzeczpospolita na místě dopadu střely, kde zůstal kráter o průměru přibližně deseti a hloubce pěti metrů, našli řadu fragmentů zbraně včetně zbytků pohonu a elektronických součástek.

Lublinská prokuratura má v plánu k vyšetřování povolat znalce, vyslechnout svědky a zajistit záznamy, které umožní rekonstruovat dráhu letu střely. „Vzorky odebrané z půdy nám umožní určit typ výbušniny, se kterou jsme měli co do činění,“ uvedl mluvčí.

Lublin se nachází několik desítek kilometrů vzdušnou čarou od Ukrajiny, která se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi a v noci na čtvrtek čelila dalšímu rozsáhlému vzdušnému útoku z Ruska.

Polsko přitom de facto od začátku ruské invaze do sousední země ohrožují drony či střely. Například v listopadu 2022 dopadla během rozsáhlého ruského útoku na obec Przewodów podle polských odborníků ukrajinská protiletecká střela S-300 a zabila dva lidi. Loni v září pronikly do polského vzdušného prostoru dvě desítky ruských dronů, které byly sestřeleny nebo spadly.

Válka na Ukrajině

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