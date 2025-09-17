Je moc blízko vlády, přestěhujme ruské velvyslanectví, chce Kaczyński

„Jedině vláda může změnit místo, na kterém bude ruské velvyslanectví ve Varšavě. Nyní je to velmi mimořádné místo. Jde o část někdejší zahrady ministerstva obrany, které je také nedaleko od premiérovy kanceláře a reprezentační budovy prezidentského úřadu, Belwederu. Zkrátka, je to mimořádné místo,“ uvedl Kaczyňski podle listu Rzeczpospolita.
Kaczyňski řekl, že umístění velvyslanectví je symbolickým reliktem z dob, kdy sovětský velvyslanec sídlil poblíž Belwederu, ve kterém působil první komunistický prezident Boleslaw Bierut. Hned vedle bylo ministerstvo obrany a úřad vlády, které byly podřízeny Moskvě.
Dnešní Polsko ale čelí útokům Moskvy, z nichž nálet dronů z minulého týdne představoval jen poslední kapitolu po sérii nejrůznějších diverzí a útoků na východní hranici, kde země čelí přílivu migrantu, dopravovaných do Běloruska.
„Všichni víme, kdo je inspirátor a ve velké míře také realizátor,“ poznamenal Kaczyňski na adresu role Ruska v migrační krizi. „Zkrátka, situace se (proti éře komunismu) úplně změnila. Možná jsme měli takové rozhodnutí přijmout hned po roce 1989, ale tehdy se tak nestalo kvůli různým aspektům a nemá smysl se k tomu vracet. Dnes je vhodná chvíle, abychom s touto nenormální situací skončovali,“ prohlásil.
Umístění ruské ambasády Kaczyňski označil za velké ohrožení ruskou špionáží. Doufá, že příslušný návrh usnesení dolní komory parlamentu bude přijat velkou většinou.
Budova ruského velvyslanectví byla postavena v letech 1954 a 1955. Materiály na stavbu se dovážely ze Sovětského svazu, na stavbě pracovalo 500 ruských dělníků, kteří tam byli převedeni ze stavby Paláce kultury a vědy v centru Varšavy. Budova na uměle navršeném kopci má podobu paláce se dvěma bočními křídly a zelenou kopulí s vlajkovým stožárem. Okolo je čtyřhektarový park.