Je moc blízko vlády, přestěhujme ruské velvyslanectví, chce Kaczyński

Autor: ,
  22:01
Šéf nejsilnější polské opoziční strany, bývalý polský premiér Jaroslaw Kaczyński navrhl přestěhovat ruské velvyslanectví z nynějšího sídla v blízkosti úřadu polské vlády a paláce Belweder, který obývá nový polský prezident Karol Nawrocki. Kaczyński chce prosadit, aby usnesení v tomto duchu přijali polští poslanci, ale současně připustil, že rozhodnutí v této věci může učinit pouze vláda.
Fotogalerie3

Předseda polské strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński (1. června 2025) | foto: Profimedia.cz

„Jedině vláda může změnit místo, na kterém bude ruské velvyslanectví ve Varšavě. Nyní je to velmi mimořádné místo. Jde o část někdejší zahrady ministerstva obrany, které je také nedaleko od premiérovy kanceláře a reprezentační budovy prezidentského úřadu, Belwederu. Zkrátka, je to mimořádné místo,“ uvedl Kaczyňski podle listu Rzeczpospolita.

Kaczyňski řekl, že umístění velvyslanectví je symbolickým reliktem z dob, kdy sovětský velvyslanec sídlil poblíž Belwederu, ve kterém působil první komunistický prezident Boleslaw Bierut. Hned vedle bylo ministerstvo obrany a úřad vlády, které byly podřízeny Moskvě.

Protiválečná demonstrace před ruskou ambasádou ve Varšavě v roce 2022. (17. září 2025).

Dnešní Polsko ale čelí útokům Moskvy, z nichž nálet dronů z minulého týdne představoval jen poslední kapitolu po sérii nejrůznějších diverzí a útoků na východní hranici, kde země čelí přílivu migrantu, dopravovaných do Běloruska.

„Všichni víme, kdo je inspirátor a ve velké míře také realizátor,“ poznamenal Kaczyňski na adresu role Ruska v migrační krizi. „Zkrátka, situace se (proti éře komunismu) úplně změnila. Možná jsme měli takové rozhodnutí přijmout hned po roce 1989, ale tehdy se tak nestalo kvůli různým aspektům a nemá smysl se k tomu vracet. Dnes je vhodná chvíle, abychom s touto nenormální situací skončovali,“ prohlásil.

Ani Nawrocki se s proruským Ficem bavit nebude, hodnotí expert volby v Polsku

Umístění ruské ambasády Kaczyňski označil za velké ohrožení ruskou špionáží. Doufá, že příslušný návrh usnesení dolní komory parlamentu bude přijat velkou většinou.

Budova ruského velvyslanectví byla postavena v letech 1954 a 1955. Materiály na stavbu se dovážely ze Sovětského svazu, na stavbě pracovalo 500 ruských dělníků, kteří tam byli převedeni ze stavby Paláce kultury a vědy v centru Varšavy. Budova na uměle navršeném kopci má podobu paláce se dvěma bočními křídly a zelenou kopulí s vlajkovým stožárem. Okolo je čtyřhektarový park.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Témata: Varšava, Polsko, Moskva, Rusko

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Je moc blízko vlády, přestěhujme ruské velvyslanectví, chce Kaczyński

Šéf nejsilnější polské opoziční strany, bývalý polský premiér Jaroslaw Kaczyński navrhl přestěhovat ruské velvyslanectví z nynějšího sídla v blízkosti úřadu polské vlády a paláce Belweder, který...

17. září 2025  22:01

Pavel se sejde s Babišem. Bude se zajímat, jak by se vyhl střetu zájmů jako premiér

Prezident Petr Pavel bude brzy jednat s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Bude se zajímat, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen...

17. září 2025  21:57

Díky otci jste byla v Pirelli. Dceru ruského magnáta ze sankčního seznamu neškrtnou

Nevlastní dcera šéfa ruského obranného konglomerátu Rostec požádala Evropskou unii o vyřazení ze seznamu sankcionovaných osob, na kterém je od roku 2022. Unijní úředníci ale tuto žádost zamítli s...

17. září 2025  20:49

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

17. září 2025  20:33

Výbuchy zásilek v Evropě zorganizovalo Rusko, uvedla Litva a obvinila 15 lidí

Výbuchy balíčků ve skladech společnosti DHL po Evropě zorganizovali lidé ruského původu napojení na ruskou vojenskou rozvědku, uvedli ve středu litevský generální prokurátor a kriminální policie....

17. září 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu na 4 až 4,25 procenta

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí ve středu informovala v tiskové zprávě....

17. září 2025  20:09,  aktualizováno  20:27

Vlak na Havlíčkobrodsku usmrtil člověka, provoz stál déle než tři hodiny

Vlak na Havlíčkobrodsku ve středu odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu na déle než tři hodiny přerušily provoz vlaků. Obnovili jej před...

17. září 2025  19:56

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Uvítání pro prezidenta na komíně? Ale kdeže. Nápis Pavel patří někomu jinému

Jakmile dnes prezident Petr Pavel vjížděl od Svitav do Brněnce, nemohl si nevšimnout obřího nápisu PAVEL na komíně bývalé teplárny dávno zkrachovalé textilky Vitka. Nešlo však o originální nápad...

17. září 2025  18:06

Řecko se snaží držet krok s Tureckem. Pořídí od Francie čtvrtou válečnou loď

Řecko od Francie koupí čtvrtou válečnou loď třídy Belharra. Ve středu to schválila Rada národní bezpečnosti. Řecký ministr obrany Nikos Dendias bude o nákupu v nejbližších dnech informovat parlament....

17. září 2025  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

17. září 2025  17:46

Sabotáž na dostavbě D1. Někdo ničí odvodnění potoka, pod mostem je laguna

Nečekané problémy musí řešit pracovníci stavební firmy, která nyní dostavuje poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova. Na jednom z míst někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, který...

17. září 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.