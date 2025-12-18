„Historický okamžik“. Naše systémy Patriot jsou plně připravené, hlásí Polsko

Ministr oznámil „historický okamžik“ právě v době, kdy je v Polsku na návštěvě generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Toho mezitím přijal ve Varšavě prezident Karol Nawrocki. Později se má Rutte setkat s vojáky NATO a také s polským ministrem obrany a jeho britským protějškem Johnem Healeym.
|
Test obrany, který pro Polsko nedopadl dobře? Jaký byl pravý úkol ruských dronů
Jednotka s patrioty je rozmístěna na základně u města Sochaczew, asi 60 kilometrů od Varšavy. Čtvrtečního ceremoniálu se na základně zúčastnil také velvyslanec USA v Polsku Thomas Rose.
Jednotka protivzdušné obrany v Sochaczewu je vybavena dvěma bateriemi systému Patriot, zahrnujícími celkem 16 odpalovacích zařízení. Kosiniak-Kamysz ujistil, že Polsko v letech 2027–2029 obdrží dalších 48 těchto odpalovacích zařízení.
Polský systém protivzdušné obrany má kromě raket Patriot o doletu do 150 kilometrů zahrnovat také rakety o dosahu až 25 kilometrů a rakety velmi krátkého doletu zaměřené na nepřátelské střely, drony nebo letadla ve vzdálenosti několika kilometrů.
Další fáze programu se bude týkat posílení systému protivzdušné dalšími odpalovacími zařízeními a také novými radary, poznamenal server Defence24. Do systému mají být integrovány také nové stíhačky F-35.
|
Polsko vyztuží protivzdušnou obranu. Hustá síť střel má pokrýt celou zemi
Polsko zvyšuje výdaje na obranu od začátku války Ruska proti Ukrajině. Varšava zatím koupila 32 kusů F-35. Na prvních vyrobených kusech nyní podstupují polští piloti výcvik v americkém státě Arkansas. Prvních 15 letounů by mělo přiletět do Polska v příštím roce. Stejné stíhačky si objednalo i Česko, v počtu 24 kusů a zhruba čtyři roky po Polsku.
Německá armáda ve středu po zhruba roce ukončila svou misi v Polsku, kde rozmístila dva systémy protivzdušné obrany Patriot v rámci ochrany východního křídla NATO. Kontingent působil u města Rzeszów (Řešov), který se stal překladištěm pomoci pro napadenou Ukrajinou. Misi v Polsku převzalo Nizozemsko. Němečtí vojáci jsou ale v Polsku nadále přítomní, v zemi jsou rozmístěny německé stíhačky Eurofighter. Němečtí vojáci jsou také v Litvě a v Rumunsku.