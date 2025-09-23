„Varovali jsme vás, pak nefňukejte.“ Příště ruské zbraně sestřelíme, hlásí Sikorski

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski otevřeně varoval Rusko, že pokud do polského vzdušného prostoru vniknou jakékoliv další ruské rakety nebo drony, budou sestřeleny. V pondělí to řekl na jednání Rady bezpečnosti OSN, kde Rusům také vzkázal: Byli jste varováni, nechoďte sem fňukat, až vaše letouny sestřelíme. Podobně se na zasedání vyjádřili zástupci i dalších zemí.

„Zástupcům Ruska chci říct toto: Víme, že je vám mezinárodní právo ukradené a že nejste schopní žít v míru se svými sousedy. Váš pomatený nacionalismus zahrnuje chtíč po dominanci, který nevyhasne, dokud si neuvědomíte, že éra impérií je pryč a že ani vaše impérium už se nevrátí. Každý dronový útok provedený ukrajinskými hrdiny, Bůh jim žehnej, přibližuje tento den,“ řekl Sikorski na zasedání Rady bezpečnosti.

Tu svolali poté, co ruské drony a stíhačky narušily polský a estonský vzdušný prostor. Kreml už Estonsko obvinil, že falešně nařklo dotyčné piloty tří ruských stíhaček a že se jen snaží vyhrotit napětí. Sikorski však také podotkl, že pokud by se snad stala chyba, stačilo se omluvit.

„Vaše třídenní speciální vojenská operace už deset let nedokáže dobýt ani Donbas. Potenciál pro kriminální, katastrofické ruské chyby je však pořád přítomný,“ pokračoval polský ministr zahraničí a připomněl obě světové války i studenou válku, na kterých tehdejší Rusko a Sovětský svaz měly svůj podíl. „Nezačínejte další,“ vyzval.

Bezuzdně přiživujete napětí, kárá Kreml Estonce po průniku ruských stíhaček

Jak Polsko, tak Estonsko se podle něj snaží žít v míru. „Ale nenecháme se zastrašit. Na adresu ruské vlády mám jen jeden požadavek: Pokud další raketa nebo letadlo bez povolení vniknou do našeho vzdušného prostoru, záměrně nebo omylem, budou sestřeleny a jejich trosky dopadnou na území NATO, prosím nechoďte sem pak kvůli tomu fňukat. Byli jste varováni,“ dodal.

K sestřelování ruských letounů už vyzval i český prezident Petr Pavel. Severoatlantická aliance podle něj musí adekvátně reagovat. „A to včetně vojenské reakce. Rusko si totiž velice rychle uvědomí, že udělali chybu a překročili přijatelné hranice. Bohužel je to balancování na hraně konfliktu, ale ustupovat zlu prostě není možné,“ řekl minulý týden v České televizi.

„Narušení vzdušného prostoru je důvodem k aktivaci obranných mechanismů a tedy sestřelení takového letounu. A to by určitě nechtěl nikdo na naší straně ani na té ruské. Rusko se bude chovat tak, jak mu dovolíme,“ dodal.

V New Yorku začíná schůzka OSN. Čeká se projev Trumpa, vystoupit má i Pavel

Pokud budou ruské stroje nadále narušovat alianční vzdušný prostor, jejich sestřelování pak nevylučuje ani britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová. Otevírají dveře k přímé ozbrojené konfrontaci mezi NATO a Ruskem,“ řekla. Švédský ministr obrany Pål Jonson pak zdůraznil, že jeho země je připravená bránit své nebe „užitím síly, s varováním i bez něj“.

Nový vyslanec Spojených států při OSN Mike Waltz zase ujistil, že „Spojené státy a naši spojenci budou bránit každý centimetr území NATO“. „Rusko musí takové nebezpečné chování okamžitě zastavit. Buď Moskva chce eskalovat konflikt a vtáhnout do něj více zemí, nebo nemá plnou kontrolu nad těmi, kdo ovládají její stíhačky a drony. Oba scénáře jsou velmi znepokojivé,“ prohlásil.

„Varovali jsme vás, pak nefňukejte." Příště ruské zbraně sestřelíme, hlásí Sikorski

