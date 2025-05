Autor: ČTK , iDNES.cz

16:15

Poláci v neděli vyrazí k volebním urnám a v prvním kole hlasování budou vybírat příštího prezidenta země. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění společnosti IBRiS si nejlépe vede varšavský primátor Rafal Trzaskowski, jehož do volebního boje vysílá liberální Občanská koalice (KO) premiéra Donalda Tuska. Pokud by se naplnily závěry tohoto průzkumu, zvítězil by také v kole druhém.