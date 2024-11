Byl to triumf, ale překvapivě uměřený a krátký. Oslavy volebních výsledků, které v minulém říjnu zažily prostory Zemědělského muzea v centru Varšavy, trvaly sotva hodinu. Pak se rozjaření a unavení politici Občanské koalice (OK) stáhli do zákulisí a začali snovat plány nové koalice, jež po osmi letech ukončila éru vlády Práva a spravedlnosti (PiS).

Výběr nestraníka je neobvyklý tah, stranické vedení se tak pokouší oslovit i váhající voliče unavené politickou polarizací země.