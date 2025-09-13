PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI...
Polsko zahájilo preventivní letecké operace, uvedl Tusk. Kvůli ruským dronům
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...
Polsko zahájilo preventivní letecké operace svých a spojeneckých vzdušných sil na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu. Oznámil to na sociální síti X polský premiér Donald...
Demonstrace proti migraci, premiérovi a za Kirka se účastní v Londýně přes 100 tisíc lidí
V Londýně se přes 110 000 lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme království) organizovaná krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Protestující vyjadřují...
Anonym znovu hrozí otrávením balené vody. Panika není na místě, uklidňuje policie
Policisté obdrželi další anonymní výhrůžku otrávením balené vody smrtícím jedem ricinem. Výhrůžka se opakuje po několika dnech. Kriminalisté po neznámém autorovi pátrají, panika podle nich není na...
Miliardáři povolili prokopat v dominantě Salcburku soukromý tunel. Lidé zuří
Miliardář Wolfgang Porsche už skoro dosáhl svého cíle. V centru rakouského Salcburku chce postavit pod svým pozemkem soukromé podzemní parkoviště a jako přístupová cesta k němu má sloužit tunel...
Paraglidista nezvládl přistávací manévr, spadl do lesa a zranil se
Při pádu nedaleko Černého Dolu v Krkonoších se v sobotu odpoledne vážně zranil paraglidista. Hasiči a členové horské služby jej museli přemístit k vrtulníku, který jej převezl do Fakultní nemocnice v...
„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi
Vdova po zavražděném americkém pravicovém aktivistovi Charliem Kirkovi ve svém prvním vystoupení po jeho smrti slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz. Erika Kirková také vyslovila přesvědčení,...
Největší výletní loď na světě bude mít tři sestry. Obliba „měst na moři“ stále roste
Největší výletní loď světa Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean postupně doplní tři sesterské lodě podobné velikosti. Na jedné z nich je i obrovský aquapark. Výletní společnost se stavbou...
Na předvolební akci Stačilo! na Václavském náměstí se sešlo několik desítek lidí
Od 14 hodin se v Praze na Václavském náměstí konalo předvolební shromáždění zástupců hnutí Stačilo! s voliči. Kromě zastánců společné kandidátky komunistů a sociálních demokratů s menšími stranami,...
Vysoké Mýto vidělo svou D35. Davy dorazily na den otevřené dálnice po dešti
Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...
Matcha je zelené zlato. Poptávka je obrovská, čaj bude dál zdražovat
Obliba čajových lístků matchy po celém světě roste. Se stoupající poptávkou ale přichází na řadu i komplikace. Globální produkce zářivě zeleného čajového prášku totiž není dostatečná, a i proto cena...
Los Emil překročil znovu Dunaj. Nachází se mezi Vídní a Salcburkem
Los Emil, který se letos pohyboval po České republice i Slovensku, pokračuje ve svém putování po Rakousku, kde znovu překročil Dunaj. Momentálně se nachází jižně od něj v okrese Amstetten, který leží...
Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí
Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli...