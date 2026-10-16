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Tragédie při požáru v Polsku. Oheň odřízl dva hasiče ve skladu, oba zahynuli

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  18:28
Tragédií skončil páteční ranní zásah u rozsáhlého požáru velkoskladu náhradních dílů pro zemědělské stroje v polském městě Nisko. Dva profesionální hasiči vešli prozkoumat zasaženou budovu, požár jim odřízl cestu. Přestože uvěznění muži stihli vyslat nouzový signál a jejich kolegové je ze silně zakouřeného objektu neprodleně vytáhli, oba hasiči zemřeli.

Plameny se kvůli extrémním podmínkám rozhořely nečekanou rychlostí. Na místě neštěstí zasahovalo více než sto padesát hasičů ze třiceti devíti jednotek, kteří vedle samotného hašení bránili plamenům v rozšíření na okolní obytné domy.

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Policie neprodyšně uzavřela přilehlé ulice, úřady preventivně evakuovaly obyvatele nejbližších budov a specializované týmy monitorovaly šíření nebezpečného toxického mraku.

Při požáru velkoskladu v polském Nisku zemřeli dva hasiči. (16. října 2026)
Při požáru velkoskladu v polském Nisku zemřeli dva hasiči. (16. října 2026)
Při požáru velkoskladu v polském Nisku zemřeli dva hasiči. (16. října 2026)
Při požáru velkoskladu v polském Nisku zemřeli dva hasiči. (16. října 2026)
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Podle polských médií ministr vnitra Marcin Kierwiński identifikoval oběti jako Bartłomieje a Wojciecha. Polský prezident Karol Nawrocki i Kierwiński vyjádřili pozůstalým hlubokou soustrast a vláda přislíbila rodinám tragicky zesnulých příslušníků sboru veškerou materiální i psychologickou pomoc. Příčiny ničivého požáru nyní zjišťuje kriminalisté společně s prokuraturou.

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