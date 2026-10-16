Tragédie při požáru v Polsku. Oheň odřízl dva hasiče ve skladu, oba zahynuli

Plameny se kvůli extrémním podmínkám rozhořely nečekanou rychlostí. Na místě neštěstí zasahovalo více než sto padesát hasičů ze třiceti devíti jednotek, kteří vedle samotného hašení bránili plamenům v rozšíření na okolní obytné domy.
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Zpackaná sabotáž v Polsku? Místo zbrojovky lehl popelem sklad hraček
Policie neprodyšně uzavřela přilehlé ulice, úřady preventivně evakuovaly obyvatele nejbližších budov a specializované týmy monitorovaly šíření nebezpečného toxického mraku.
Podle polských médií ministr vnitra Marcin Kierwiński identifikoval oběti jako Bartłomieje a Wojciecha. Polský prezident Karol Nawrocki i Kierwiński vyjádřili pozůstalým hlubokou soustrast a vláda přislíbila rodinám tragicky zesnulých příslušníků sboru veškerou materiální i psychologickou pomoc. Příčiny ničivého požáru nyní zjišťuje kriminalisté společně s prokuraturou.
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