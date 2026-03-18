Podle serveru televize Polsat News má policejní Ford Mustang GT hodnotu kolem 150 000 zlotých (asi 860 000 korun). Má osmiválcový motor o objemu pět litrů a rychlosti 100 kilometrů za hodinu dosáhne během 4,4 vteřiny.
„Příběh našeho policejního mustangu začal loni v dubnu. Policisté zadrželi 39letého muže za volantem toho auta,“ řekla mluvčí policie v Mazovském vojvodství Katarzyna Kucharská. Testy ukázaly, že řidič Kamil S. měl v krvi 2,28 promile alkoholu. V září soud rozhodl, že má zaplatit pokutu 3000 zlotých, nesmí tři roky řídit a do fondu na pomoc obětem trestných činů má poslat 5000 zlotých. Vzhledem k tomu, že měl více než 1,5 promile alkoholu v krvi, soud zároveň rozhodl, že jeho mustang propadne státu. Policie požádala, aby ho mohla využívat.
Hodně drahý postrach pirátů silnic. Kolik stojí provoz policejní stíhačky Ferrari Italia
Policisté doufají, že jim mustang pomůže při pronásledování řidičů, kteří nedodržují maximální povolenou rychlost. Překračování rychlostního limitu je nejčastější příčinou dopravních nehod, uvedla Kucharská.
Server Notes from Poland napsal, že kolem policejního sportovního vozu se objevily různé dezinformace. Poslanec opoziční strany Právo a spravedlnost Waldemar Buda napsal, že jde o nové služební auta ministra vnitra Marcina Kierwińského. Mluvčí vlády Adam Szlapka za to Budu nazval „obyčejným podvodníkem“. Na sociálních sítích se také objevila zmanipulovaná fotografie, na které byl mustang v policejních barvách nabouraný. Policie vzápětí ujistila, že „auto je celé a má se dobře“.