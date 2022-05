Soud vyřešil autonehodu jednovaječných bratrů, řidiče prozradila vlákna z bundy

Nehoda se stala už v červnu 2018, ale případ byl dlouho pokládán za nevyřešitelný kvůli potížím s důkazy. A to proto, že v autě byli v osudové chvíli dva bratři, jednovaječná dvojčata se shodnou DNA. Soud nicméně poslal jednoho z bratrů na šest let za mříže, zakázal mu řídit do konce života a nařídil vyplatit odškodnění matce a otci mrtvé dívky. Proti verdiktu se odsouzený ještě může odvolat, uvedla televize TVN 24.

Shromážděné důkazy podle soudu „nebudí pochyby“, že auto řídil odsouzený, a vylučují verzi bratrů, že za volantem byla dívka, která ve skutečnosti seděla na zadním sedadle a při nehodě přišla o život.

V odůvodnění rozsudku soudce Jerzy Augustyn uvedl, že odsouzený byl v době nehody pod vlivem alkoholu a amfetaminu. „Jel příliš rychle, pneumatiky byly v bídném stavu. Nepřizpůsobil rychlost podmínkám a zavinil nehodu,“ zdůraznil.

Vyšetřování případu bylo podle televize extrémně náročné. Prokuratura byla přesvědčena, že auto, které sjelo ze silnice a několikrát se převrátilo, řídil jeden z bratrů, ale zkoumání DNA či stop krve k ničemu nevedlo. Oba bratři jsou jednovaječná dvojčata, vypadají stejně a mají shodnou DNA. Jisté bylo jen to, že dívka přišla o život na zadním sedadle po nárazu do stropu.

Nakonec ale prokurátoři dospěli k závěru, že smrt dívky zavinil tehdy devatenáctiletý Karol, a to na základě útržků 18 vláken nalezených na opěradle řidičova sedadla a na řidičově airbagu. Tato vlákna totiž pocházela z červené bundy, kterou měl na sobě Karol, a ne jeho bratr Kamil. Ten měl na sobě modrou bundu, jejíž vlákna se našla na airbagu spolujezdce.